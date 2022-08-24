تضاءلت حظوظ مرموش؟ صفقة تبادلية بين إسبانيول وألميريا في خط الهجوم
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 17:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي إسبانيول عن تعاقده مع خوسيه كارلوس لازو قادمًا من ألميريا في سوق الانتقالات الصيفية.
خوسيه كارلوس لازو
النادي : إسبانيول
أدريان إمباربا
النادي : ألميريا
الجناح الإسباني وقّع على عقدٍ يربطه بـ إسبانيول حتى صيف 2027.
في المقابل، انتقل أدري إمباربا من إسبانيول إلى ألميريا في استكمال للصفقة التباديلة.
🐦✍️ #LazoPerico
Benvingut!
¡Bienvenido!
Welcome!
欢迎！#RCDE— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 24, 2022
ووقّع إمباربا على عقدٍ مع ألميريا يستمر على أساسه مع النادي المتوسطي حتى صيف 2026.
وبذلك تتضاءل حظوظ المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج في الانتقال إلى إسبانيول بعد استقدام الجناح لازو.
August 24, 2022
يأتي ذلك بعد يومين من التعاقد مع داني جوميز قادمًا من ليفانتي وهو الذي يجيد في مركزي المهاجم والجناح بدوره.
لازو (26 عامًا) بدأ مسيرته في ريال مدريد وصولًا إلى الفريق الرديف، ولعب معارًا لـ رديف فياريال ثم ريكرياتيفو قبل أن يرحل بشكل نهائي في 2018 صوب خيتافي.
🎀🎙️ @AlexDeLlano pic.twitter.com/pRdaaVRxV9— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 24, 2022
وتنقل لازو بعدها بين لوجو وصولًا إلى ألميريا الذي تواجد في صفوفه منذ 2019.
وخاض لازو إجمالًا 113 مباراة مع ألميريا، سجّل خلالها 19 هدفًا وصنع 12، وساهم في عودته للدوري الإسباني الممتاز.
🏃🏻♂️ #LazoPerico, preparat, gràcies a @ClinicaCorachan! pic.twitter.com/ofgI1Y2yLd— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 24, 2022
وشارك لازو كبديل في الجولة الأولى أمام ريال مدريد بدخوله بديلًا في آخر 20 دقيقة، ثم ظل على مقاعد البدلاء في الجولة الثانية أمام إلتشي قبل أيام من رحيله رسميًا.
وبات لازو سابع صفقة صيفية لـ إسبانيول بعد جوميز، وخوسيلو القادم من ديبورتيفو ألافيس، وفينيسيوس سوزا من لوميل البلجيكي، وبنجامين ليكومتي من موناكو، وإدو إكسبوسيتو من إيبار، وبريان أوليفان من مايوركا.
كما تم التعاقد بشكلٍ نهائي مع الهولندي توني فيلينا وإعارته مباشرةً إلى ساليرنيتانا الإيطالي.
الصفقة 11
من جانبه، بات إمباربا (30 عامًا) الصفقة رقم 11 في سوق الانتقالات لـ ألميريا.
الجناح السريع برز بشدة في صفوف رايو فايكانو بين 2013 و2020، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول عقب هبوط الفريق المدريدي.
🔴⚪️ 𝗘𝗠𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔 ROJIBLANCO ⚪️🔴
✍️ | La UD Almería y el @RCDEspanyol llegan a un acuerdo para el traspaso del jugador Adrián Embarba.
🙌🏼 ¡Bienvenido! #EmbarbaRojiblanco pic.twitter.com/McqQ3ca2c2— UD Almería (@U_D_Almeria) August 24, 2022
واكتفى إمباربا بتسجيل 11 هدفًا في 93 مباراة مع إسبانيول، لكنه صنع 20.
وسبق لـ ألميريا التعاقد مع المدافع البرازيلي كايكي من سانتوس، والمهاجم الصربي ماركو ميلوفانوفيتش من بارتيزان، والظهير أليخاندرو بوزو من إشبيلية، ولاعب الوسط البرتغالي جوي جيديش من فيتوريا جيمارايش.
¡Muchas gracias por todo, Lazo! ❤️🤍
Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. pic.twitter.com/0DCgN9fMV6— UD Almería (@U_D_Almeria) August 24, 2022
وأيضًا انضم المهاجم البرازيلي ليو بابتيستاو من سانتوس، والمدافع الصربي سرديان بابيتش من ريد ستار، والحارس فيرناردو باتشيكو من ديبورتيفو ألافيس، والظهير هوبولانج مينديش من لوريان، والسلوفاكي مارتن سفيدرسكي من مانشستر يونايتد، والظهير الأيسر أرناو سولا من برشلونة.