تضاءلت حظوظ مرموش؟ صفقة تبادلية بين إسبانيول وألميريا في خط الهجوم

أعلن نادي إسبانيول عن تعاقده مع خوسيه كارلوس لازو قادمًا من ألميريا في سوق الانتقالات الصيفية.

الجناح الإسباني وقّع على عقدٍ يربطه بـ إسبانيول حتى صيف 2027.

في المقابل، انتقل أدري إمباربا من إسبانيول إلى ألميريا في استكمال للصفقة التباديلة.

ووقّع إمباربا على عقدٍ مع ألميريا يستمر على أساسه مع النادي المتوسطي حتى صيف 2026.

وبذلك تتضاءل حظوظ المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج في الانتقال إلى إسبانيول بعد استقدام الجناح لازو.

يأتي ذلك بعد يومين من التعاقد مع داني جوميز قادمًا من ليفانتي وهو الذي يجيد في مركزي المهاجم والجناح بدوره.

لازو (26 عامًا) بدأ مسيرته في ريال مدريد وصولًا إلى الفريق الرديف، ولعب معارًا لـ رديف فياريال ثم ريكرياتيفو قبل أن يرحل بشكل نهائي في 2018 صوب خيتافي.

وتنقل لازو بعدها بين لوجو وصولًا إلى ألميريا الذي تواجد في صفوفه منذ 2019.

وخاض لازو إجمالًا 113 مباراة مع ألميريا، سجّل خلالها 19 هدفًا وصنع 12، وساهم في عودته للدوري الإسباني الممتاز.

وشارك لازو كبديل في الجولة الأولى أمام ريال مدريد بدخوله بديلًا في آخر 20 دقيقة، ثم ظل على مقاعد البدلاء في الجولة الثانية أمام إلتشي قبل أيام من رحيله رسميًا.

وبات لازو سابع صفقة صيفية لـ إسبانيول بعد جوميز، وخوسيلو القادم من ديبورتيفو ألافيس، وفينيسيوس سوزا من لوميل البلجيكي، وبنجامين ليكومتي من موناكو، وإدو إكسبوسيتو من إيبار، وبريان أوليفان من مايوركا.

كما تم التعاقد بشكلٍ نهائي مع الهولندي توني فيلينا وإعارته مباشرةً إلى ساليرنيتانا الإيطالي.

الصفقة 11

من جانبه، بات إمباربا (30 عامًا) الصفقة رقم 11 في سوق الانتقالات لـ ألميريا.

الجناح السريع برز بشدة في صفوف رايو فايكانو بين 2013 و2020، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول عقب هبوط الفريق المدريدي.

🔴⚪️ 𝗘𝗠𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔 ROJIBLANCO ⚪️🔴 ✍️ | La UD Almería y el @RCDEspanyol llegan a un acuerdo para el traspaso del jugador Adrián Embarba. 🙌🏼 ¡Bienvenido! #EmbarbaRojiblanco pic.twitter.com/McqQ3ca2c2 — UD Almería (@U_D_Almeria) August 24, 2022

واكتفى إمباربا بتسجيل 11 هدفًا في 93 مباراة مع إسبانيول، لكنه صنع 20.

وسبق لـ ألميريا التعاقد مع المدافع البرازيلي كايكي من سانتوس، والمهاجم الصربي ماركو ميلوفانوفيتش من بارتيزان، والظهير أليخاندرو بوزو من إشبيلية، ولاعب الوسط البرتغالي جوي جيديش من فيتوريا جيمارايش.

¡Muchas gracias por todo, Lazo! ❤️🤍 Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. pic.twitter.com/0DCgN9fMV6 — UD Almería (@U_D_Almeria) August 24, 2022

وأيضًا انضم المهاجم البرازيلي ليو بابتيستاو من سانتوس، والمدافع الصربي سرديان بابيتش من ريد ستار، والحارس فيرناردو باتشيكو من ديبورتيفو ألافيس، والظهير هوبولانج مينديش من لوريان، والسلوفاكي مارتن سفيدرسكي من مانشستر يونايتد، والظهير الأيسر أرناو سولا من برشلونة.