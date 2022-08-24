سكاي: وست هام يتقدم بعرض لضم لوكاس باكيتا

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 15:01

كتب : FilGoal

البرازيل - بيرو - باكيتا

تقدم وست هام يونايتد الإنجليزي بعرض إلى أولمبيك ليون الفرنسي لضم البرازيلي لوكاس باكيتا مقابل 40 مليون يورو.

وبحسب شبكة "سكاي" الإنجليزية فأن وكيل اللاعب في لندن ويريد التوصل لاتفاق لحسم الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وتستمر المفاوضات بين الناديين في ظل استمرار عقد اللاعب مع ليون لـ 3 مواسم أخرى.

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البرازيلي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع فلامنجو البرازيلي وانتقل إلى أوروبا عن طريق ميلان الإيطالي في 2019 ورحل صوب أولمبيك ليون موسم 2020-21.

بقميص ليون خاض 80 مباراة سجل 21 هدفا، وخلال الموسم الحالي شارك في مباراتين مع الفريق في الدوري الفرنسي.

الدولي البرازيلي خاض 33 مباراة وسجل 7 أهداف بقميص السامبا وتوج بلقب كوبا أمريكا 2019.

Lucas Paquetá, the last goal of the summer for Newcastle

وفي نفس الوقت تستمر المحادثات مع هانس فاناكين لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي.

ويريد اللاعب البلجيكي البالغ 30 عاما الانضمام لوست هام، لكن هناك فارق في العرض والطلب بين الناديين، وسينهي الهامرز المفاوضات في حال لم يقلل كلوب بروج من مطالبه.

ويعمل وست هام أيضا على عدة أسماء أبرزها الأوكراني روسلان مالينوفسكي لاعب أتالانتا الإيطالي والإنجليزي كونور جالاجر لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ويتذيل وست هام ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات بدون نقاط وبدون أن يسجل أهدافا حتى الآن.

وسيحل الهامرز ضيفا على أستون فيلا في الجولة المقبلة من المسابقة.

وضم الهامرز كل من: نايف أكرد وماكسويل كورنيه وجيانلوكا سكاماكا.

لوكاس باكيتا الدوري الإنجليزي وست هام أولمبيك ليون
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