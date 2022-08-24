حوار جوتا - عن بداياته في كرة القدم والتواجد مع ليفربول ومركزه المفضل

كشف ديوجو جوتا لاعب ليفربول عن كواليس بداياته في كرة القدم والتواجد مع ليفربول ومكانه المفضل في الملعب.

وقال ديوجو جوتا في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس": "كنت أعلم أن التحدي كبير عندما انتقل لليفربول مع تواجد ثلاثة لاعبين أقوياء في الخط الأمامي".

وأضاف "اللعب مع الأفضل يجعلك أفضل لذا علمت أنني سأرفع مستواي أيضا وسيساعدني ذلك في الانضمام إلى الفريق".

وتابع "بدأت مع الفريق بشكل جيد وسجلت في المباراة الأولى، الهدف هو أن تسكن الكرة الشباك وأنا هنا من أجل التسجيل".

وواصل "من الرائع قضاء الوقت مع الجماهير، أحب رؤيتهم حقا".

واستكمل "أنا أفضل لاعب يلعب البلايستيشن في ليفربول، لا يوجد منافس. أنتظر أيضا وصول نسخة Fifa23".

واستطرد عن بداياته "في البرتغال ، الأمور مختلفة عن إنجلترا. كنت ألعب لناد صغير وكان علينا أن ندفع شهريا حتى نتمكن من اللعب. بدأت أتلقى بعض المال فقط عندما تم نقلي إلى باكوس فيريرا".

واستكمل "كان هذا الجوع للعب معي منذ الصغر، لم ألعب مع الفرق الكبيرة. كان لدي عدد قليل من زملائي الذين ذهبوا إلى بورتو أو بنفيكا. كنت من الأفضل ولكن لم أكن الأفضل أبدا".

وواصل "منذ اللحظة التي أتيحت لي هذه الفرصة، لم أتركها مرة أخرى. أعتقد أننا عندما كنا صغارا نؤمن دائما. لكن ربما لم أصدق أنني سأصل إلى ليفربول".

وأردف "عندما كنت صغيرا كنت ألعب في وسط الملعب على اليسار في 4-3-3. كنت دائما لاعب الوسط الثاني الذي ألعب على اليسار. لذلك كنت أستخدم قدمي اليسرى دائما لأنها كانت مطلوبة".

وعن المراوغات "أنا لا أعتبر نفسي أفضل مراوغ ويمكنك النظر إلى ذلك إحصائيا. ولكن إذا كان المنافس لا يعرف أي قدم سأستمر في اللعب بها فهذا يجعل الحياة أسهل بالنسبة لي".

واستكمل "بعد مباراة ليستر كنت أتحدث مع بيب ليندرز حول كيفية مجيئي ضد ليستر في مباراة الكأس على الجناح الأيمن لكنني سجلت هدفي من الجهة اليسرى. لقد وجدت نفسي على الجانب الآخر، أعلم أنه ما دمت في الملعب أستطيع تسجيل الأهداف".

وعن موقفه المفضل دخل الملعب للتسجيل "أعتقد أن الأمر يتعلق بالطريقة التي نلعب بها وطريقة الخصم كذلك، سواء كانوا متراجعين أو يضغطون بشكل عال. قد تكون هذه المرونة مفيدة في كسب المزيد من الوقت".

وأتم عن الراحلين والقادمين في خط الهجوم "نحن نعلم مدى أهمية ديفوك وتاكي عندما لعبوا. بالنسبة لهذا الموسم فنريد أن ننافس على كل البطولات مثل السابق، نحن نعلم أننا سنحتاج إلى الجميع. نحن بحاجة فقط لأن نكون مستعدين للحظة".