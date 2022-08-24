هالاند: احتفلت بهدف أجويرو في 2012 بجنون.. وهذا ما أفضل فعله داخل الملعب

كشف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن كواليس احتفاله بهدف أجويرو التاريخي في كوينز بارك رينجرز عام 2012 وأشار لانبطاعه عن بدايته مع حامل لقب الدوري.

وقال إرلينج هالاند في تصريحات لمجلة "442" عن لحظة هدف أجويرو التاريخي في كوينز بارك: "أتذكرها كما لو كانت بالأمس، كان الأمر جنونيا. كانت هذه لحظتنا للفوز بلقب الدوري".

وأضاف "كان والدي متحمسا مثلي تماما لكن الأمور سارت بشكل جنوني. سيتي يخسر أمام كوينز بارك رينجرز بـ10 لاعبين. كنا المرشحين الأفضل للفوز ثم سنخسر؟ هذا كان محبطا لكن بعد 91 دقيقة سجل إيدن دزيكو. هناك أمل لكن الوقت المتبقي قليل".

وتابع "بدا هدف الفوز غريبا للغاية، ماريو بالوتيلي على الأرض لكن بطريقة ما أوصل الكرة إلى أجويرو. يغمض عينيه ويسدد، فهذا جنون. أنا وأبي كنا نركض ونحن نصرخ. يا لها من لحظة"..

وواصل عن بدايته مع مانشستر سيتي "في كرة القدم الحديثة هناك دائما العديد من التمريرات والتحركات وأنا أحب ذلك وأحب المشاركة في بناء اللعب".

واستطرد "لكني أحب أيضا أن يخترق لاعب من الجناح ويلعب لي كرة عرضية لأحرز الهدف، يمكن أن يكون بهذه السهولة في بعض الأحيان. أعتقد أن المهاجم يحتاج إلى أن يكون قادرا على القيام بالأمرين معا والاستمتاع بهما وآمل أن أفعل ذلك".

وأتم "لقد شاهدت الدوري الإنجليزي كثيرا قبل وصولي إلى هنا وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أصبح مركز المهاجم الصريح أكثر ندرة. لكن هذا هو السبب في أنه من الأفضل أن تكون واحدا منهم الآن".