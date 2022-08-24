هالاند: احتفلت بهدف أجويرو في 2012 بجنون.. وهذا ما أفضل فعله داخل الملعب

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 - 13:31

كتب : FilGoal

أول أهداف هالاند مع مانشستر سيتي

كشف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن كواليس احتفاله بهدف أجويرو التاريخي في كوينز بارك رينجرز عام 2012 وأشار لانبطاعه عن بدايته مع حامل لقب الدوري.

وقال إرلينج هالاند في تصريحات لمجلة "442" عن لحظة هدف أجويرو التاريخي في كوينز بارك: "أتذكرها كما لو كانت بالأمس، كان الأمر جنونيا. كانت هذه لحظتنا للفوز بلقب الدوري".

وأضاف "كان والدي متحمسا مثلي تماما لكن الأمور سارت بشكل جنوني. سيتي يخسر أمام كوينز بارك رينجرز بـ10 لاعبين. كنا المرشحين الأفضل للفوز ثم سنخسر؟ هذا كان محبطا لكن بعد 91 دقيقة سجل إيدن دزيكو. هناك أمل لكن الوقت المتبقي قليل".

أخبار متعلقة
صفقة الزمالك المنتظرة - زكريا الوردي.. "مبتكر يستطيع اللعب في كل مراكز الوسط" حوار أمير مرتضى - عن صفقات الزمالك وحقيقة اعتزال فيريرا.. ورسائل للراحلين والمنافسين رئيس شيفيلد: نريد أن يكون الزمالك الأفضل في مصر.. والغزال الأسمر نجمي المفضل سيف جعفر: سنقدم كل ما لدينا للفوز ببطولة بـ دوري أبطال إفريقيا في السنوات المقبلة

وتابع "بدا هدف الفوز غريبا للغاية، ماريو بالوتيلي على الأرض لكن بطريقة ما أوصل الكرة إلى أجويرو. يغمض عينيه ويسدد، فهذا جنون. أنا وأبي كنا نركض ونحن نصرخ. يا لها من لحظة"..

وواصل عن بدايته مع مانشستر سيتي "في كرة القدم الحديثة هناك دائما العديد من التمريرات والتحركات وأنا أحب ذلك وأحب المشاركة في بناء اللعب".

واستطرد "لكني أحب أيضا أن يخترق لاعب من الجناح ويلعب لي كرة عرضية لأحرز الهدف، يمكن أن يكون بهذه السهولة في بعض الأحيان. أعتقد أن المهاجم يحتاج إلى أن يكون قادرا على القيام بالأمرين معا والاستمتاع بهما وآمل أن أفعل ذلك".

وأتم "لقد شاهدت الدوري الإنجليزي كثيرا قبل وصولي إلى هنا وعلى مدار السنوات القليلة الماضية أصبح مركز المهاجم الصريح أكثر ندرة. لكن هذا هو السبب في أنه من الأفضل أن تكون واحدا منهم الآن".

إرلينج هالاند الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
نرشح لكم
سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني ذا أثليتك: في صفقة ضخمة.. نيوكاسل يقترب من التعاقد مع إيزاك سكاي: وست هام يتقدم بعرض لضم لوكاس باكيتا حوار جوتا - عن بداياته في كرة القدم والتواجد مع ليفربول ومركزه المفضل ذا أثليتيك: شرط من تين هاج لبقاء رونالدو.. وموقف أنتوني وجاكبو من غرب لندن إلى شرقها.. وست هام يتعاقد مع إيمرسون ظهير تشيلسي والدة طفل الهاتف: رونالدو أكثر شخص مغرور ويعاني من مشكلة ذا أثليتك: ليستر يرفض عرض تشيلسي الثالث لضم فوفانا
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الأهلي ضد إنبي 4 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل إنبي - إيبوكا ومصطفى شلبي يقودان الهجوم أمام الأهلي 8 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - رأفت خليل أساسي لأول مرة.. وربيعة يعود أمام إنبي 16 دقيقة | الكرة المصرية
من الدوري الفرنسي إلى الدرجة الثانية الإيطالية.. جنوى يعلن عودة ستروتمان 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن جولة لـ كأس العالم في الدول المتأهلة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: يونايتد يرفع عرضه لـ أياكس من أجل ضم أنتوني ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات من الأهلي وبيراميدز لضم الدبيس.. والبيع للعرض الأكبر ساعة | ميركاتو
عاد إلى إسبانيا.. المغربي فضال ينتقل إلى بلد الوليد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة