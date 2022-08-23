زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

ترك أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي الأبيض في الموسم المقبل.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعادل الزمالك 1-1 مع الاتحاد السكندري في مباراة الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري، بعدما فاز الأبيض بالدرع للمرة 14 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال زيزو عبر قناة أون تايم سبورتس: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك وأنا حصلت على هذه الفرصة واللعب في الزمالك نعمة يجب الحفاظ عليها".

أخبار متعلقة
لاعب الزمالك يسجل في فوز الجزائر العريض على فلسطين بكأس العرب للناشئين نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب الجزيري: عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة.. وحقيقة لعب الزمالك بالناشئين

وبسؤاله هل سيستمر في الزمالك الموسم المقبل رد قائلا: "حتى الآن لا أعلم".

وأكمل "استطعنا تحقيق لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي في ظل ظروف صعبة وإعجازية".

وأتم تصريحاته "النادي تسلمه 3 مجالس إدارة مؤقته في الشهور الماضية إلى أن تم انتخاب مجلس إدارة، وبعدما الإدارة دعمت الفريق بقوة وكذلك الجمهور إلى أن حققنا اللقب".

وصنع زيزو هدف الزمالك أمام الاتحاد السكندري من ركلة ركنية أودعها محمود الونش برأسية في الدقيقة 75 من الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 37 في جميع المسابقات، حيث سجل 21 هدفا وصنع 16 آخرين في 37 مباراة.

الزمالك أحمد سيد زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
عبد المنصف: انتهت مسيرتي مع كرة القدم.. وهذه كواليس لقطة ارتدائي قميص الزمالك الونش: قلنا سنفوز بالدوري بعد التتويج بالكأس.. ومرتضى منصور أعاد ثقتنا نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب الجزيري: عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة.. وحقيقة لعب الزمالك بالناشئين الأهلي يعلن: الشركة المتحدة مسوق حصري لقطاع كرة القدم 4 مواسم.. وجديد ملف الاستاد محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك في الجول يكشف - أسباب الخلاف بين إدارة الأهلي وشركة الكرة وكيل بالدي لـ في الجول: تذكرة السفر المنتشرة مزيفة واللاعب لا يعرف عنها شيئا
أخر الأخبار
عبد المنصف: انتهت مسيرتي مع كرة القدم.. وهذه كواليس لقطة ارتدائي قميص الزمالك دقيقة | الكرة المصرية
زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن 24 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: قلنا سنفوز بالدوري بعد التتويج بالكأس.. ومرتضى منصور أعاد ثقتنا 24 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب الزمالك يسجل في فوز الجزائر العريض على فلسطين بكأس العرب للناشئين 42 دقيقة | الوطن العربي
نبيه لـ في الجول: ابني رد على من قالوا إن تواجده بسببي.. وسندفع بمزيد من الشباب 43 دقيقة | الكرة المصرية
الجزيري: عندما يتحد الجميع تسير في خطوات صحيحة.. وحقيقة لعب الزمالك بالناشئين 51 دقيقة | الكرة المصرية
بنفيكا وفيكتوريا بلزن التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن: الشركة المتحدة مسوق حصري لقطاع كرة القدم 4 مواسم.. وجديد ملف الاستاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيما نداي.. الزمالك يعلن ثاني الصفقات الصيفية 2 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 3 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 4 تسبب ركلة جزاء وطرد.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام مارسيليا