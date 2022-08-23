زيزو: الاستمرار في الزمالك الموسم المقبل؟ لا أعرف حتى الآن

ترك أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي الأبيض في الموسم المقبل.

وتعادل الزمالك 1-1 مع الاتحاد السكندري في مباراة الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري، بعدما فاز الأبيض بالدرع للمرة 14 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال زيزو عبر قناة أون تايم سبورتس: "شرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك وأنا حصلت على هذه الفرصة واللعب في الزمالك نعمة يجب الحفاظ عليها".

وبسؤاله هل سيستمر في الزمالك الموسم المقبل رد قائلا: "حتى الآن لا أعلم".

وأكمل "استطعنا تحقيق لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي في ظل ظروف صعبة وإعجازية".

وأتم تصريحاته "النادي تسلمه 3 مجالس إدارة مؤقته في الشهور الماضية إلى أن تم انتخاب مجلس إدارة، وبعدما الإدارة دعمت الفريق بقوة وكذلك الجمهور إلى أن حققنا اللقب".

وصنع زيزو هدف الزمالك أمام الاتحاد السكندري من ركلة ركنية أودعها محمود الونش برأسية في الدقيقة 75 من الجولة 32 من الدوري المصري.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 37 في جميع المسابقات، حيث سجل 21 هدفا وصنع 16 آخرين في 37 مباراة.