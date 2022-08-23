في احتفالية الدوري.. الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتحاد السكندري

تعادل الزمالك بهدف لكل فريق أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ32 من الدوري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

واحتفل الزمالك بلقب الدوري الذي حققه أمس الإثنين بخسارة بيراميدز أمام فيوتشر، للمرة رقم 14 في تاريخ القلعة البيضاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 76 في الصدارة، ووصل الاتحاد إلى النقطة 37 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

وبعدما حقق الزمالك 10 انتصارات متتالية في الدوري المصري، تعادل أمام الاتحاد السكندري لتتوقف سلسلة الانتصارات.

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وصف المباراة

احتسب الحكم ركلة جزاء مبكرة للاتحاد السكندري في الدقيقة 4 بعد تسديدة من خالد الغندور اصطدمت في يد حسام عبد المجيد.

وعاد إبراهيم نور الدين لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يقرر إلغاء ركلة الجزاء.

وأخطأ محمد عبد المنصف في الخروج من مرماه لتصل الكرة إلى سيف الجزيري الذي حاول لعب عرضية لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

وانطلق إبراهيم حسن نحو مرمى محمد عواد حارس الزمالك ليعرقله حسام عبد المجيد ويحتسب الحكم خطأ من على خط منطقة الجزاء.

وبعد الاستماع لحكام الفيديو أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء إلى حسام نور الدين.

ليخرج مدافع الزمالك من المباراة بالطرد في الدقيقة 17، ويكمل الأبيض المباراة بعشرة لاعبين.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وأجرى الاتحاد تبديل مبكر في الدقيقة 36 بخروج ساليفو مورو ونزول سعيدو سيمبوري.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 44 سجل إبراهيم حسن هدفا رائعا للاتحاد السكندري من قبل منتصف الملعب.

وسدد إبراهيم حسن الكرة من قبل منتصف الملعب مستغلا تقدم محمد عواد حارس المرمى، لتسقط الكرة في الشباك مسجلا بطريقة مميزة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

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الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بـ يوسف أسامة نبيه بدلا من سيف الجزيري.

وسدد شيكابالا كرة مرت بجوار القائم الأيمن لعبد المنصف.

وشارك عمر السعيد في الدقيقة 74 بدلا من سيد عبد الله نيمار.

ونجح محمود حمدي "الونش" في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد "زيزو" مباشرة على رأس مدافع الأبيض الذي وضعها في شباك عبد المنصف.

وغادر شيكابالا الملعب وشارك بدلا منه حازم إمام، كذلك دخل محمود علاء بدلا من محمد أشرف "روقا".

وذلك قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، في احتفالية الزمالك بلقب الدوري.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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