محمود علاء: أكرر اعتذاري لجمهور الزمالك

وجه محمود علاء مدافع الزمالك الاعتذار لجمهور الفريق الأبيض، وذلك عقب التتويج بلقب الدوري المصري.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وتعادل الزمالك 1-1 مع الاتحاد السكندري في مباراة الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري، بعدما فاز الأبيض بالدرع للمرة 14 في تاريخه. (طالع التفاصيل)

وقال محمود علاء عبر قناة الزمالك: "أعتذر لجماهير الزمالك عن الفترة السابقة وكل ما حدث بها. كان لابد أن أكرر اعتذاري لهم بعد أن حسمنا لقب الدوري".

من جانبه قال إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض: "الحمد لله على لقب الدوري، اللاعبين كانوا رجال والجمهور كان يشجعنا ويدعمنا من البداية إلى أن حققنا اللقب".

وأضاف "كل مباريات الدوري كانت صعبة وكل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية".

وتحدث كذلك حازم إمام قائلا: "الجمهور هو اللاعب رقم 1 وكان يحضر كل المباريات من أجل تشجيعنا وفي نهاية الموسم نجحنا في إسعادهم".

ويلعب الزمالك في الجولة 33 من الدوري مع المصري يوم الجمعة المقبل.