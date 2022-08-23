وكيل بالدي لـ في الجول: تذكرة السفر المنتشرة مزيفة واللاعب لا يعرف عنها شيئا

نفى فيديريكو باستوريلو وكيل كيتا بالدي، ما يتردد حول قدومه إلى مصر للانضمام إلى الأهلي.

كيتا بالدي النادي : لاعب حر الأهلي

وصرّح باستوريلو لـ FilGoal.com: "كما صرحت سابقًا، لم تحدث محادثات إطلاقًا مع الأهلي حتى الآن".

وأضاف: "ما يشاع حول حضور بالدي إلى القاهرة يوم الجمعة هي أخبار كاذبة، والتذكرة المنتشرة للاعب غير صحيحة، لا أعرف أنا أو اللاعب عنها شيئًا".

وتابع: "النادي هو المسؤول عن تذكرة السفر، والأهلي لم يرسل لنا أي عروض من الأساس".

وأشار: "تلك التذكرة المنتشرة غير مكتملة المعلومات وغير صحيحة، اللاعب لا يعرف عنها شيئًا".

وأتم: "نحن ممثلو اللاعب والجهة الوحيدة المنوطة بالتفاوض عنه".

وكان باستوريلو قد صرّح لـ FilGoal.com منذ 4 أيام بعدم وجود مفاوضات مع الأهلي.

بالدي (27 عامًا) لا يرتبط بأي نادٍ بعد نهاية عقده مع كالياري بنهاية الموسم الماضي.

الجناح السنغالي المولود في إسبانيا، تكوّن في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة، ثم انتقل إلى لاتسيو في 2012.

وسجل بالدي 31 هدفا في 137 مباراة مع لاتسيو، وصنع خلالها 22 هدفًا.

وانتقل بالدي إلى موناكو في 2017، وخاض معه 60 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 15.

ولعب بالدي معارًا لـ إنتر ميلان موسم 2018\2019، وسجل خلاله 5 أهداف في 29 مباراة.

ثم لعب بالدي معارًا لـ سامبدوريا موسم 2020\2021 وسجل له 7 أهداف في 26 مباراة.

واكتفى بالدي بتسجيل 3 أهداف في 26 مباراة مع كالياري الموسم الماضي.

ويمتلك بالدي 40 مباراة دولية مع منتخب السنغال، سجل خلالها 6 أهداف.

وشارك بالدي في كأس الأمم الإفريقية 2017 وصنع هدفين، كما تواجد في قائمة كأس العالم 2018 وشارك في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وتواجد بالدي في قائمة السنغال بكأس الأمم الإفريقية 2019 وساهم في الوصول للمباراة النهائية.

كما شارك في مباراتين بنسخة 2021 التي توجت بها السنغال مطلع العام الجاري.