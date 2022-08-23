من غرب لندن إلى شرقها.. وست هام يتعاقد مع إيمرسون ظهير تشيلسي

أعلن نادي وست هام يونايتد عن تعاقده مع الإيطالي إيمرسون بالميري قادمًا من جاره تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع إيميرسون على عقدٍ لمدة 4 سنوات، مع خيار التمديد لموسم خامس.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن الصفقة كلفت وست هام 13 مليون جنيه إسترليني.

وصرّح إيمرسون عقب انضمامه: "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى وست هام".

وأضاف: "إنه تحدٍ كبير لي، إنه فريق كبير، أنا جاهز للتحدي".

وتابع: "بشكل شخصي، منذ قدومي إلى إنجلترا، رأيت أندية كبيرة ومباريات مميزة وكنت أعرف تاريخ وست هام".

وأتم: "تاريخ وست هام كبير للغاية وعندما عرفت باهتمامهم وافقت على الفور، لا أطيق الانتظار لارتداء قميص النادي".

Summer signing number seven. 😍 pic.twitter.com/Y2SG5XepYB — West Ham United (@WestHam) August 23, 2022

فيما صرّح ديفيد مويس المدير الفني للمطارق: "نحن سعداء باستقدام إيمرسون".

وأشار: "إنه لاعب صاحب خبرة وحقق نجاحات كبيرة على مستوى الأندية والمنتخبات بالسنوات الأخيرة".

وأتم: "سيمنحنا منافسة قوية على الجانب الدفاعي، وسيجلب لنا العقلية الانتصارية التي نرغب في بنائها في وست هام. نتطلع للعمل معه ونتمنى له الأفضل في مسيرته".

We are delighted to announce the signing of Italy international defender Emerson Palmieri. The 28-year-old has joined us on a four-year contract with a one-year option. — West Ham United (@WestHam) August 23, 2022

إيمرسون (28 عامًا) انضم إلى تشيلسي عام 2008 قادمًا من روما مقابل 20 مليون يورو.

الظهير الأيسر الإيطالي ذو الأصول البرازيلية خاض مع تشيلسي 71 مباراة إجمالًا، سجل خلالها هدفين وصنع 5.

وفاز إيمرسون بـ 6 بطولات مع تشيلسي، من ضمنها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ولعب إيمرسون معارًا لـ أوليمبيك ليون الفرنسي في الموسم الماضي، وخاض بقميصه 36 مباراة، سجل هدفا وصنع هدفين.

وبدأ إيمرسون مسيرته في سانتوس، ثم لعب لـ باليرمو، وانفجر بعدها في صفوف روما.

ويمتلك إيمرسون 27 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، وتوج مع الأتزوري بيورو 2020.