خبر في الجول – الوردي وإبراهيما نداي يحضران مباراة الزمالك والاتحاد

يتواجد الثنائي زكريا الوردي وإبراهيما نداي في مدرجات استاد القاهرة لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

زكريا الوردي النادي : الرجاء البيضاوي إبراهيما نداي النادي : لوزيرن الزمالك

الزمالك يستقبل الاتحاد ضمن منافسات الجولة 32 للدوري المصري بعد أن فاز بلقب المسابقة رسميًا قبل 24 ساعة.

ويحضر الثنائي المنتدب حديثًا للزمالك لمشاهدة زملائهم المستقبليين في مقصورة استاد القاهرة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن لأول مرة عن التعاقد مع زكريا الوردي بشكل رسمي.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الشمس: "سنقيم احتفالية غدا في الاستاد لا مثيل لها، وأبارك لجماهير الزمالك والمدرب واللاعبين".

وتابع "أتممنا تعاقدنا مع زكريا الوردي، لاعب (قد طارق حامد 15 مرة) واستلم نقوده بالفعل ووقع العقود ويتواجد حاليا في القاهرة".

ثم خرج مرتضى وأعلن لاحقًا عن تعاقد ناديه مع السنغالي نداي قادمًا من لوزيرن السويسري عبر قناة الزمالك.

من هو زكريا الوردي؟

زكريا الوردي بدأ مسيرته مع نادي المغرب التطواني موسم 2016-2017 في عمر الـ 18 عاما بعدما تصعيده من أكاديمية النادي.

وشارك الوردي مع المغرب التطواني في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا خلال موسمين ونصف بقميص الفريق.

وانتقل لاعب الإرتكاز إلى صفوف الرجاء خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2018- 2019.

وخاض الوردي مع الرجاء 112 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 في جميع المسابقات.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الإفريقي.

من هو نداي؟

ولعب نداي في صفوف وادي دجلة الذي تعاقد مع من جاراف السنغالي في صيف 2016، ثم أعاره إلى إرجوتيليس اليوناني في صيف 2017 لمدة موسم.

وفي صيف 2019 باع وادي دجلة اللاعب إلى لوزيرن السويسري.

نداي البالغ من العمر 24 عاما لعب مع لوزرين 112 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 24 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.