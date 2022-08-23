تشكيل الاتحاد – ثلاثي دفاعي.. ومابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 19:08
كتب : هاني العوضي
أعلن محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة 32 للدوري المصري.
ويعتمد عمر على ثلاثي في عمق الدفاع بحضور محمود شبانة المعار من الزمالك.
كما يبدأ المخضرم محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، ويستمر الهدّاف كريستوفر مابولولو في خط الهجوم.
تشكيل الاتحاد السكندري:
حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
الدفاع: هشام صلاح - مروان عطية - عبد الله نصيب - محمود شبانة - صبري رحيل
الوسط: ساليفو مورو - - إبراهيم حسن – أحمد عادل ميسي - خالد الغندور
الهجوم: كريستوفر مابولولو
دكة البدلاء: صبحي سليمان – محمد مجدي – السيد سالم – كريم الديب – أحمد راشد – كريم يحيى – بنجامين بواتنج – سعيدو سيمبوري – عبد الغني محمد
طالع تشكيل الزمالك من هـــنـــا
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