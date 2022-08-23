تشكيل الزمالك - احتفالية الدوري.. شيكابالا أساسي أمام الاتحاد

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 32 من الدوري المصري.

وضمن الزمالك التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 14 في تاريخه بعد هزيمة بيراميدز من فيوتشر أمس الإثنين.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: - محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد

خط الوسط: سيد عبد الله " نيمار" - محمد أشرف "روقا"- إمام عاشور - محمود عبد الرازق - أحمد فتوح

خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد نديم وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أسامة نبيه وأيمن حفني ويوسف إبراهيم " اوباما" وعمر السعيد.

وبدأ الزمالك الموسم بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن يرحل ويعوضه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.يصل الزمالك إلى اللقب رقم 14 في تاريخه بالدوري المصري، بعد: 1960، 1964، 1965، 1978، 1984، 1988، 1992، 1993، 2001، 2003، 2004، 2015، 2021.

ليحافظ الزمالك على لقبه للموسم الثاني على التوالي، إنجاز يحققه للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد فيريرا المدير الفني للزمالك لقبه الثاني بالدوري المصري، بعد 2015 في ولايته الأولى مع الأبيض.

وأضاف القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لقبه الرابع في بطولة الدوري بعد 2003 و2004 و2021.

وبات شيكابالا صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري تاريخيا مع الزمالك بالتساوي مع أشرف قاسم وجمال عبد الحميد وهشام يكن وإسماعيل يوسف وخالد الغندور.

وفاز الزمالك في 24 مباراة، وتعادل 3، وخسر 4 فقط، ليحصد اللقب على حساب بيراميدز والأهلي.