ذا أثليتك: ليستر يرفض عرض تشيلسي الثالث لضم فوفانا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي

رفض نادي ليستر سيتي العرض الثالث من تشيلسي لضم مدافعه الفرنسي ويسلي فوفانا، حسب شبكة "ذا أثليتك".

بحسب الشبكة، فإن ليستر سيتي قام برفض العرض على الفور وهو نفس ما حدث مع أول عرضين.

ولا يرغب تشيلسي في تجاوز مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات.

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ويطلب ليستر سيتي الحصول على أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني وهي القيمة التي حصل عليها لانتقال هاري ماجواير لمانشستر يونايتد.

ويمتد عقد فوفانا مع ليستر سيتي حتى 2027 وهو ما يجعل عملية إقناع النادي بالتخلي عنه صعبة.

وخرج فوفانا من قائمة ليستر سيتي في المباراة الأخيرة أمام ساوثامبتون بسبب "عدم الحضور الذهني بنسبة 100%" حسب تصحريات مدربه براندن رودجرز.

لعب فوفانا 37 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ التوقيع مع ليستر سيتي من فريق سانت إتيان الفرنسي مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني.

ويسلي فوفانا سوق الانتقالات ليستر سيتي تشيلسي
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