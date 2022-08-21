انتهت في إنجلترا - ليدز (3)-(0) تشيلسي.. سقوط مدوي لتشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليدز يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق. 85 طرد كوليبالي بعد إلتحام تحصل بسببه على الإنذار الثاني.

ق68. جوووول ثالث لليدز يونايتد عن طريق هاريسون بعد عرضية من رودريجو

محاولات من تشيلسي لإدراك الهدف الأول

ق47. تسديدة من كوكوريا من داخل منطقة الجزاء تمر فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جوووول ثاني للديز يونايتد عن طريق رودريجو برأسية بعد ركلة حرة نفذت داخل منطقة الجزاء

ق32. جول أول لليدز عن طريق أرونسون بعد خطأ قاتل من الحارس ميندي الذي فقد الكرة داخل منطقة الجزاء.

ق22. تسديدة أرضية رائعة من ماونت ولكن الحارس ميسيلييه يتصدى لها

ق14. هدف أول ملغي لتشيلسي سجله رحيم ستيرلنج الذي كان في موقف تسلل.

ق1. جول أول يضيع من ستيرلنج عن بعد مرور رائع وتسديدة تمر بجوار المرمى

بداية المباراة