جالاجير أساسي مع تشيلسي لأول مرة وهافيرتز يقود الهجوم أمام ليدز
الأحد، 21 أغسطس 2022 - 14:09
كتب : FilGoal
يشارك كونور جالاجير مع تشيلسي لأول مرة بشكل أساسي خلال التشكيل الذي أعلنه توماس توخيل لمواجهة ليدز يونايتد.
ويلعب تشيلسي مع ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل مشاركة رحيم ستيرلنج وماسون ماونت وكاي هافيرتز في خط هجوم تشيلسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: إدوارد ميندي
الدفاع: ريس جيمس - كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا
الوسط: روبن لوفتس تشيك - كونور جالاجير - جورجينيو - مارك كوكوريا
الهجوم: رحيم ستيرلنج - كاي هافيرتز - ماسون ماونت
ويقود توخيل المباراة من المدرجات بسبب تعرضه للإيقاف بسبب شجاره مع أنكونيو كونتي مدرب توتنام في الجولة الماضية.
ويمتلك الفريقان 4 نقاط بعد أول جولتين بعد فوز وتعادل لكل منهما.
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