إريكسن: الفوز على ليفربول سيعطينا دفعة كبيرة.. والجماهير تنتظر مباراة قوية

شدد كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد على ضرورة تحقيق الفوز على ليفربول من أجل الحصول على دفعة للباقي من الموسم.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول يوم الإثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إريكسين في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "عندما تحقق نتيجة إيجابية في مباراة كبيرة، تزداد ثقتك وأنت مقبل على المباراة التالية، وهذا من شأنه أن يساعدك كثيرًا".

وتابع "أولًا علينا أن نقدم أداءً أفضل من الذي قدمناه في المباراة الأولى ضد برايتون. يتعين علينا بدء المباراة بشكل جيد واللعب بشكل مميز الجماهير تنتظر مباراة جيدة، ونحن أيضًا كذلك".

واستمر "الفوز في الدربيات يمنحك دفعة قوية للأمام، هذه المباراة تسبقها أجواء خاصة أنت تقول لنفسك يوم الإثنين سنوجه ليفربول، فكيف سنلعب ضدهم؟".

وأكمل "قبل المباراة تبدأ في التفكير في الظهور بشكل جيد والتركيز لتكون في الموعد عندما تحين صافرة البداية".

وأضاف "بالطبع لا تعرف ما ينتظرك من الجماهير سواء قبل المباراة أو أثنائها ولكن عندما تنخرط في اللعب لا تركز كثيرا فيما يدور حولك وتصب تركيزك بالكامل على المباراة".

وكان مانشستر يونايتد قد تعرض للهزيمة في أول جولتين أمام كل من برينتفورد وبرايتون، بينما تعادل ليفربول مع كريستال بالاس وفولهام.