انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (3) (0) سبيزيا.. انتصار عريض

السبت، 20 أغسطس 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وسبيزيا في الجولة 2 من الدوري الإيطالي.

وانتصر كل فريق في الجولة الأولى، إنتر على ليتشي وسبيزيا على إمبولي.

المباراة مذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 عبر تطبيق ستارزبلاي.

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انتهت

ق 81: جووول دجيكو يستلم كرة طولية داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية إلى كوريا الذي يراوغ المدافع ويسدد بسهولة في الشباك.

ق53: جوووووول إنتر والثاني عن طريق هاكان تشالهان أوجلو بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: لاوتارو مارتينيز يتابع رأسية دومفريس لكن كرته أعلى من العارضة.

ق 43: رأسية من لوكاكو ترتطم بالعارضة.

ق 35: جووووول أووووول لاوتارو مارتينيز بتسديدة أرضية قوية بعد تمهيد بالرأس من لوكاكو.

ق 32: تسديدة من لاوتارو من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 10: رأسية من دومفريس يتصدى لها الحارس ببراعة ويتصدى لمتابعة أخرى.

بداية اللقاء

إنتر الدوري الإيطالي سبيزيا
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