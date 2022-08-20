سموحة لـ في الجول: أوجولا انقطع عن التدريبات.. سنتخذ ضده كل الإجراءات

قرر نادي سموحة اتخاد الإجراءات القانونية ضد لاعبه النيجيري صديق أوجولا.

وعلم FilGoal.com أن في وقت سابق أن أوجولا لم يكمل التوقيع على باقي نسخ تعاقده مع سموحة.

وقرر اللاعب بعدها الانتقال إلى فيوتشر.

وليد عرفات رئيس سموحة قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "أوجولا انقطع عن التدريبات والنادي اتخذ ضده كل الإجراءات. رفض العلاج مع الجهاز الطبي رغم قوله أن غيابه لأسباب مرضية".

وأضاف "تعاقد النادي مع اللاعب لمدة موسم تم تمديد تعاقده لمدة ثلاث مواسم ووثقنا التعاقد في اتحاد الكرة ومع النظام الجديد".

وواصل "سنقوم برفع دعوى ضد اللاعب".

وشارك ابن الـ21 عاما في 28 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 10 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل أوجولا قادما من شوتنج ستارز النيجيري في صفقة انتقال حر عام 2021.

ويتواجد فيوتشر في المركز الرابع للدوري برصيد 50 نقطة من 31 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل سموحة المركز السادس برصيد 42 نقطة.

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