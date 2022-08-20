انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) - (3) أرسنال
السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بورنموث وأرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب فيتاليتي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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ق72: جووووووووووول الرابع من خيسوس وتقنية الفيديو تلغي الهدف
ق56: جووووووول الثالث من ساليبا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق12: جووووووووووول ثان، عرضية من بن وايت وتمهيد من خيسوس إلى أوديجارد الذي يسجل الهدف الثاني
ق5: جووووووول أول عن طريق مارتن أوديجارد بعد لعبة فردية من خيسوس وتمريةر إلى مارتينيلي الذي سدد لينقذها الحارس وترتد إلى أوديجارد ثم إلى الشباك
بداية المباراة
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