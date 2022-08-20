انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) - (3) أرسنال

السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف أوديجارد أمام بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بورنموث وأرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب فيتاليتي.

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ق72: جووووووووووول الرابع من خيسوس وتقنية الفيديو تلغي الهدف

ق56: جووووووول الثالث من ساليبا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق12: جووووووووووول ثان، عرضية من بن وايت وتمهيد من خيسوس إلى أوديجارد الذي يسجل الهدف الثاني

ق5: جووووووول أول عن طريق مارتن أوديجارد بعد لعبة فردية من خيسوس وتمريةر إلى مارتينيلي الذي سدد لينقذها الحارس وترتد إلى أوديجارد ثم إلى الشباك

بداية المباراة

أرسنال بورنموث الدوري الإنجليزي
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