لا تغير تشكيلا فائزا - مصابو أرسنال يعودون لمقاعد البدلاء أمام بورنموث

السبت، 20 أغسطس 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في كريستال بالاس

لم يغير ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه للجولة الثالثة على التوالي وذلك الذي سيواجه به بورنموث على ملعب فيتاليتي.

وفاز أرسنال في أول مباراتين على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ثم انتصر على ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد.

ويتواجد محمد النني على مقاعد البدلا بجانب الوافد الجديد فابيو فييرا وإيميل سميث روو وتاكيهيري تومياسو.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو

الوسط: جرانيت تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي

ويتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد ست نقاط وهو نفس رصيد مانشستر سيتي الذي سيواجه نيوكاسل غدا الأحد وخلف توتنام بنقطة واحدة.

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