محمد صلاح: كنت غاضبا رغم الهاتريك أمام مانشستر يونايتد.. وهكذا رد كلوب

السبت، 20 أغسطس 2022 - 17:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد أمام ليفربول

عاد محمد صلاح نجم ليفربول بذاكرته لمواجهة مانشستر يونايتد، مسترجعا اللحظة التي يتذكرها بشكل أفضل، في الموسم الماضي حين التقى الفريقان وفاز الريدز بخماسية دون رد.

وقال صلاح في حواره مع سكاي سبورتس: "سجلت ثلاثة أهداف وأتيحت لي فرصة فضاعت وكنت غاضبا للغاية".

وأضاف "نظرت للمدرب (يورجن كلوب) فقال لي: ابق هادئا ستسجل مجددا، لا بأس".

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وأوضح صلاح "شعرت أني أريد التسجيل مجددا ليس فقط لأني أواجه يونايتد ولكن لأن هذا هو أنا، دائما أريد التسجيل ومساعدة الفريق على حصد النقاط".

وواصل "أتذكر هذه اللحظة لأن وجه كلوب كان يضحك وهو يقول: ابق هادئا لقد سجلت 3 أهداف".

أما عن رقم الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يفصله عنه 9 أهداف، قال صلاح: "أتطلع لأصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا واضح في ذهني وسأحققه قريبا".

وسجل روبي فاولر 128 هدفا في صدارة القائمة.

وبسؤاله عما إذا كان ذلك قد لعب دورا في تجديد تعاقده مع ليفربول قال: "لا كنت أعلم أني حتى إذا لم أجدد سأحطم الرقم في هذا الموسم".

وكان عقد صلاح يمتد إلى يونيو 2023، قبل أن يوقع على التجديد في بداية الموسم الحالي.

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