مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه

السبت، 20 أغسطس 2022 - 14:56

كتب : FilGoal

عمر مرموش و سابيتزر - فولفسبورج X بايرن ميونيخ

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شالكه ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح عمر مرموش بصفة أساسية.

ويستمر مرموش في حجز المقعد الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في البوندسليجا.

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وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: باولو أوتافيو - سيباستيان بورناو - ماكسينس لاكروا - ميكي فان دي فين

خط الوسط: ياكوب كامينسكي - ماكسميليان أرنولد - جوشوا جيلافوجي - ماتياس سفانبرج - عمر مرموش

خط الهجوم: لوكاس نميتشا

وخسر فولفسبورج مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.

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