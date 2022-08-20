مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شالكه ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة الجناح عمر مرموش بصفة أساسية.

ويستمر مرموش في حجز المقعد الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في البوندسليجا.

وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلز

خط الدفاع: باولو أوتافيو - سيباستيان بورناو - ماكسينس لاكروا - ميكي فان دي فين

خط الوسط: ياكوب كامينسكي - ماكسميليان أرنولد - جوشوا جيلافوجي - ماتياس سفانبرج - عمر مرموش

خط الهجوم: لوكاس نميتشا

وخسر فولفسبورج مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.

اقرأ أيضا:

الزمالك يطالب بزيادة الجماهير أمام الاتحاد

موريتانيا تنسحب بسبب التلاعب في الأعمار

ماذا قال تشافي عن تسجيل كوندي ورحيل أوباميانج

وجهة مفاجئة لمدافع برشلونة

ليستر سيتي يعلن تجديد عقد نجمه