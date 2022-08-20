مرموش في تشكيل فولفسبورج الأساسي لمواجهة شالكه
السبت، 20 أغسطس 2022 - 14:56
كتب : FilGoal
أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شالكه ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
وشهدت المباراة مشاركة الجناح عمر مرموش بصفة أساسية.
ويستمر مرموش في حجز المقعد الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في البوندسليجا.
وجاء تشكيل فولفسبورج كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: باولو أوتافيو - سيباستيان بورناو - ماكسينس لاكروا - ميكي فان دي فين
خط الوسط: ياكوب كامينسكي - ماكسميليان أرنولد - جوشوا جيلافوجي - ماتياس سفانبرج - عمر مرموش
خط الهجوم: لوكاس نميتشا
وخسر فولفسبورج مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع فيردر بريمن بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.
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