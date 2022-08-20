رغم رفض أياكس.. أنتوني لا يستبعد الانتقال لـ مانشستر يونايتد

ورفض أياكس عرضا من مانشستر يونايتد بقيمة 67 مليون جنيه إسترليني وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال أنتوني في تصريحات نقلتها صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "ما يمكنني قوله هو أنني أريد التوصل إلى القرار الصحيح مع عائلتي ووكلاء أعمالي وأياكس، وهو أمر جيد للجميع".

وعن بقائه بصفوف أياس الموسم المقبل شدد "لا، لأكون صادقا تماما، لا أستطيع التعهد بذلك. الآن أركز على لعب كرة القدم ووضعت جميع الأمور الأخرى في أيدي وكلائي وأخي. سوف يقدمون لي المشورة بشأن ما هو الأفضل".

وواصل "أنا سعيد جدا في أياكس، لدي عقد حتى صيف 2025 وسأقدم كل شيء لهذا النادي الجميل في كل ثانية .أرتدي القميص بفخر ومنذ اليوم الأول أشعر أنني في بيتي".

وتابع "إذا قررنا جميعا أنني سأبقى هنا، فأنا أعلم أن هذا هو أفضل شيء بالنسبة لي وللنادي. ليس الأمر كما لو أنني مضطر للمغادرة".

وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى أولد ترافورد منذ تعيين إيريك تن هاج بعد الفترة التي قضاها معا في أياكس.

وأشاد أنتوني بمدربه السابق وقال: "مانشستر يونايتد سيتحسن على يد تين هاج وتجاربه السابقة أثبت ذلك".

وواصل "لقد كان إيريك مهما للغاية بالنسبة لي. وأنا ممتن له وأتمنى له كل التوفيق. لم أتمكن من الاحتفال به أو الهتاف له لأنه لم يحصل على أي نقاط حتى الآن".

وتحاول إدارة يونايتد تلبية مطالب إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق القادم من أياكس أمستردام.

وتألق الجناح البرازيلي تحت قيادة إريك تين هاج حيث فاز أياكس بلقب الدوري الهولندي للعام الثاني على التوالي الموسم الماضي.

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