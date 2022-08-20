انتهت في إنجلترا - توتنام (1) - (0) ولفرهامبتون.. صدارة مؤقتة

السبت، 20 أغسطس 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

توتنام

تبدأ اليوم الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة قوية بين توتنام هوتسبر وولفرهامبتون.

ويستضيف توتنام صاحب رابع الترتب برصيد 4 نقاط منافسه وولفرهامبتون صاحب المركز 14 برصيد نقطة واحدة.

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تهاية المباراة

ق73 روبن نيفيز ينفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة تمر بجوار مرمى توتنام بقليل

ق64 هاري كين يسجل الهدف الاول بعد تمهيد الكرة من جانب إيفان بيريسيتش

ق62 القائم الأيسر يحرم سون هيونج مين من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية

ق50 العارضة تحرم هاري كين من تسجيل الهدف الأول بعد ضربة رأسية خطيرة.

ق49 عرضية خطيرة من هاري كين يحولها سون بضربة رأسية تمر أعلى مرمى ولفرهامبتون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 هاري كين يحول كرة عرضية برأسية قوية ينقذها حارس مرمى ولفرهامبتون بصعوبة بالغة

ق42 ماتياس نونيز يهدر فرصة تسجيل الهدف الاول بعد ضربة رأسية خطيرة

ق36 عرضية خطيرة من سون هيونج مين ينقذها دفاع ولفرهامبتون

ق20 تسديدة جديدة من ولفرهامبتون عن طريق روبن نيفيز تمر بقليل من مرمى توتنام

ق10 تسديدة قوية من جونزالو جيديش لاعب ولفرهامبتون تم بجوار مرمى توتنام بقليل

انطلاق المباراة

توتنام ولفرهامبتون
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