موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري.. القنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من مسابقة الدوري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 63 نقطة من 30 مباراة.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة.

الأهلي تعادل في مباراته الأخيرة في الدوري مع إيسترن كومباني سلبيا بدون أهداف.

أما الإسماعيلي فيلعب أمام المصري مساء غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 21 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد برج العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

وتواجه الفريقان في مباراتين هذا الموسم، فاز الأهلي في الأولى وتعادلا في الأخرى.

وكان الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي في الدور الأول بأربعة أهداف دون مقابل.

بينما اللقاء الثاني فانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن مباريات كأس الرابطة.