صراع مشتعل داخل وخارج الملعب.. التعادل يحكم دربي تشيلسي وتوتنام

صراع اشتعل داخل الملعب وعلى خط التماس بين المدربين، صراع توخيل مع كونتي ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

سجل لتشيلسي ريس جيمس وكاليدو كوليبالي، وأحرز لتوتنام بيير إيميل هويبيرج وهاري كين.

التشكيل

قرر توماس توخيل الدفع بالصفقة الجديدة مارك كوكوريا في التشكيل الأساسي للمرة الأولى.

وتواجد روبن لوفتيس تشيك في مركز الظهير الأيمن لينتقل ريس جيمس إلى قلب الدفاع.

على الجانب الآخر، لم يغير أنطونيو كونتي في تشكيله الفائز على ساوثامبتون بأربعة أهداف في الجولة الأولى.

أحداث المباراة

بدأ توتنام المباراة محاولا الضغط على تشيلسي، واتجه توخيل لمحاولة تحجيم ثنائية سون وكين.

جيمس كان مختصا بمراقبة سون، بينما كانت يتجه كانتي لمحاولة تضييق الخناق على هاري كين لمنعه من السقوط لوسط الملعب ولعب التمريرات الطولية.

واعتمد توخيل على خلق زيادة عددية في وسط الملعب لعدم منح توتنام الفرصة للعب بأريحية دون الضغط بشكل مبكر وهو ما اضطر سون وكولوسيفسكي للتراجع لمساندة ثنائي الوسط وبالتالي الابتعاد عن مرمى تشيلسي.

أولى فرص المباراة جاءت في الدقيقة 18 بعد انطلاقة من كانتي وتمريرة إلى ستيرلنج الذي مهد الكرة لهارفترز ليسدد من داخل منطقة الجزاء وينقذها لوريس.

دقيقتان بعد ذلك، ولعب كوكوريا عرضية من كرة ثابتة سددها كوليبالي بقوة لتسكن الشباك.

رد توتنام بتمريرة طولية من هاري كين إلى سيسينيون الذي انفرد بميندي وسددها لينقذها الحارس السنغالي.

9 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، وأهدر ماونت فرصة الهدف الثاني بعد توغل وتسديدة قوية جاءت فوق العارضة.

بدأ توتنام الشوط الثاني بقوة ليستغل هاري كين انطلاقة سون ويمرر للكوري الجنوبي الذي لم ينجح في إسكان الكرة الشباك لينقذها ميندي.

تدخل كونتي بتغيير هجومي في الدقيقة 58 بدخول الوافد الجديد ريتشارلسون في مكان ريان سيسينيون.

أربع دقائق بعد ذلك وأهدر هاري كين فرصة هدف التعادل بعد انفراد صريح بمرمى ميندي ليسدد بجوار القائم.

هدف تعادل توتنام جاء في الدقيقة 68 بعد تسديدة أرضية لهويبيرج من خارج منطقة الجزاء.

هدف أثار غضب توخيل وطاقم تشيلسي ليحدث اشتباك بين جهازي الفريقين.

قرر توخيل بعدها دخول سيزار أزبلكويتا في مكان جورجينو ليطلق العنان لريس جيمس الذي انطلق ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 مستغلا سوء تغطية ديفيز ليسجل هدف تشيلسي الثاني.

هدف احتفل به توخيل بقوة أمام أنطونيو كونتي.

جيمس سجل ستة أهداف وصنع تسعة آخرين في 28 مباراة منذ بداية الموسم الماضي أكثر من أي مدافع آخر.

أجرى كونتي تغييرين بعد الهدف مباشرة بدخول يفيس بيسوما وإيفان بيريسيتش في مكان رودريجو بينتانكور وسون هيونج مين.

ثم دخل بعدها لوكاس مورا في مكان إيميرسون رويال.

رد توخيل بدخول الثنائي كونور جالاجر وكريستيان بوليسيتش في مكان نجولو كانتي الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ورحيم ستيرلنج.

قبل أن يدخل أرماندو برويا في مكان كاي هافرتز بعد أن أهدر الأخير فرصة سهلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة كريستيان بوليسيتش.

وتألق ميندي أمام رأسية إيريك داير في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

عرضية أخرى من بيريسيتش ليرتقي لها هاري كين بنجاح هذه المرة في الشباك في الدقيقة الأخيرة.

وسجل كين هدفه الـ184 في الدوري معادلا رقم سيرجيو أجويرو في المركز الرابع للهدافين التاريخيين.

الهدف هو الـ42 لهاري كين في دربيات لندن بفارق هدف واحد عن تييري هنري متصدر قائمة الهدافين.

وعاد الثنائي توخيل وكونتي للاشتباك من جديد بعد المباراة بعد أن طلب توخيل من كونتي أن ينظر له أثناء المصافحة ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للثنائي.

المباراة هي الثامنة لتوخيل أمام توتنام دون أن يتلق أي خسارة، سبعة انتصارات وتعادل وحيد.

تشيلسي سيستضيف ليدز يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري، بينما سيلعب توتنام أمام ولفرهامبتون على ملعب الأول.