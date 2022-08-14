بفضل هندرسون واستبسال الدفاع.. نوتنجهام فورست يحقق انتصارا غائبا منذ 1999

عادت ليالي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب "ذا سيتي جراوند" وعادت معها الانتصارات الغائبة منذ عام 1999.

فاز نوتنجهام فورست، انتصارات مثيرا على وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء على ملعب "ذا سيتي جراوند"، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تايو أونيي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ45+2.

الفوز رفع رصيد نوتنجهام فوريست إلى النقطة الثالثة، محققا الفوز الأول للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد العودة لأول مرة منذ عام 1999.

وللمباراة الثانية على التوالي، لعب نوتنجها فوريست المباراة بدون راعي على قميصه بعد الخلاف مع شركة BOXT الراعية.

التشكيل

ستيف كوبر بدأ المباراة بـ دين هندرسون في حراسة المرمى، فيما قاد جيسي لينجارد هجوم نوتينجهام فوريست بجانب تايو أوني، وبرينان جونسون.

في المقابل، بدأ ديفيد مويس بـ ميكيل أنطونيو في الهجوم، ومن خلفه بابلو فورناليس، وسعيد بن رحمة، وجارود بوين.

وأثناء المباراة ألقى جماهير وست هام بعض العملات النقدية على جيسي لينجارد لاعب نوتنجهام ظنا منهم أنه قد فضل عرض الأخير كونه كان أكبر ماليا.

وصف المباراة

بدأ نوتنجهام المباراة مستحوذا على الكرة مع محاولات بعيدة عن المرمى.

وحاول أرون كريسويل تسجيل الهدف الأول لوست هام من ركلة حرة مباشرة ولكنها جاءت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ 13 أرسل نيكو ويليامز كرة عرضية على رأس المهاجم تايوو أونيي ولكن كرته مرة بجوار المرمى.

ومرة أخرى جاءت رأسية فوق المرمى ولكنها كانت من نصيب توماس سوسيتش لاعب وست هام تلك المرة.

وسجل سعيد بن رحمة الهدف الأول لوست هام عكس اتجاه المباراة من هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من ديكلان رايس لينفرد الللاعب الجزائري ويسدد في الشباك، ولكن الحكم ألغى الهدف واحتسب خطأ بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل أونيي الهدف الأول لنوتنجهام فورست مستغلا كرة سددها لينجارد ليحول اتجاهها إلى المرمى.

هدف أونيي كان هو الأول لنوتنجهام في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1999 الذي هبط النادي خلاله.

وفي الشوط الثاني سيطر وست هام على المباراة بشكل كامل وكاد فورنالس أن يدرك التعادل في الدقيقة الأولى بتسديدة ارتدت من العارضة وارتدت أنطونيو الذي لعب كرة رأسية ولكن دين هيندرسون تألق في التصدي لها.

وسجل جونسون الهدف الثاني لنوتنجهام في الدقيقة الـ 53 ولكن مرة أخرى ألغي بعد العودة للفيديو.

وفي الدقيقة الـ 61 منعت العارضة هدفا جديدا لوست هام كاد أن يسجله بن رحمة.

وبعد دقيقة واحدة احتسب الحكم ركلة جزاء لوست هام ولكن هيندرسون تألق في التصدي لها من ديكلان رايس.

واستبسل لاعبي نوتنجهام في باقي أوقات المباراة مانعين وست هام من الاقتراب من الشباك وإحراز التعادل.