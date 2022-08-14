انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) - (2) توتنام
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 16:59
كتب : FilGoal
يستقبل تشيلسي نظيره توتنام هوتسبير في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.
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ق90+3: جووووووول التعادل القاتل من كين
ق76: جوووووووول ثاني عن طريق جيمس
ق73: دخول أزبلكويتا وخروج جورجينو
ق68: جووووول التعادل بتسديدة قوية من هويبيرج
ق62: كين يهدر انفرادا صريحا بمينيدي، هداف توتنام يسدد بجوار القائم
ق58: دخول ريتشارلسون وخروج ريان سيسينيون
ق48: سون يهدر التعادل بعد تمريرة من هاري كين، ميندي يتصدى
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36: ماونت يهدر الثاني بعد توغل وتسديدة قوية فوق العارضة
ق22: سيسينيون يهدر هدف التعادل بعد تمريرة سحرية من هاري كين
ق20: جوووووووووول أول كوليبالي من تسديدة قوية بعد عرضية من كوكوريا
ق18: انطلاقة من كانتي وتمريرة إلى ستيرلنج الذي مهد الكرة لهافرتز داخل منطقة الجزاء ولكن لوريس تصدى
ق4: ضغط من توتنام و3 محاولات في أول 4 دقائق دون خطورة كبرى
بداية المباراة