انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (1)-(0) وست هام.. فوز أصحاب الأرض

يستضيف نوتنجهام فورست فريق وست هام ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وخسر وست هام في المباراة الافتتاحية أمام مانشستر سيتي، بينما سقط نوتنجهام أمام نيوكاسل.

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نهاية المباراة

ق90 سبع دقائق وقت بدل من الضائع

ق65 هندرسون يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من ديكلان ريس

ق62 ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق61 العارضة تمنع بن رحمة من الهدف الثاني

ق54 تقنية الفيديو تتدخل بإلغاء الهدف بسبب التسلل

ق53 جووول الثاني لفريق نوتنجهام عن طريق جونسون

ق46 العارضة تتصدى لتسديدة بابلو فورنالس القوية وتمنع التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووول أونيي أول أهداف نوتنجهام فورست في الدوري منذ مايو 1999

ق44 تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق42 جوووول سعيد بن رحمة

ق25 توماس سوتشيك من أعلى مدافعي نوتنجهام ولكن يتصدى لها هندرسون

ق16 تسديدة قوية من سعيد بن رحمة من حدود منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها هندرسون بنجاح

ق13 عرضية من نيكو ويليامز يحولها تايوو أوونيي برأسية ولكن بجوار القائم الأيسر

ق8 آرون كريسويل يسدد ركلة حرة بقوة ولكن أعلى العارضة بقليل

انطلاق المباراة