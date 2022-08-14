انتهت الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (1)-(0) وست هام.. فوز أصحاب الأرض

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

احتفال فريق نوتنجهام فورست

يستضيف نوتنجهام فورست فريق وست هام ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وخسر وست هام في المباراة الافتتاحية أمام مانشستر سيتي، بينما سقط نوتنجهام أمام نيوكاسل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=================

نهاية المباراة

ق90 سبع دقائق وقت بدل من الضائع

ق65 هندرسون يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من ديكلان ريس

ق62 ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق61 العارضة تمنع بن رحمة من الهدف الثاني

ق54 تقنية الفيديو تتدخل بإلغاء الهدف بسبب التسلل

ق53 جووول الثاني لفريق نوتنجهام عن طريق جونسون

ق46 العارضة تتصدى لتسديدة بابلو فورنالس القوية وتمنع التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 جوووول أونيي أول أهداف نوتنجهام فورست في الدوري منذ مايو 1999

ق44 تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق42 جوووول سعيد بن رحمة

ق25 توماس سوتشيك من أعلى مدافعي نوتنجهام ولكن يتصدى لها هندرسون

ق16 تسديدة قوية من سعيد بن رحمة من حدود منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها هندرسون بنجاح

ق13 عرضية من نيكو ويليامز يحولها تايوو أوونيي برأسية ولكن بجوار القائم الأيسر

ق8 آرون كريسويل يسدد ركلة حرة بقوة ولكن أعلى العارضة بقليل

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي نوتنجهام وست هام
نرشح لكم
بسبب فضيحة برينتفورد.. تين هاج يجبر لاعبي يونايتد على الركض لأكثر من 13 كيلو سكاي: يونايتد يربط مستقبل رونالدو بسلوكه مع الفريق بفضل هندرسون واستبسال الدفاع.. نوتنجهام فورست يحقق انتصارا غائبا منذ 1999 استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (0) توتنام.. نهاية الشوط الأول التشكيل - كوكوريا أساسي مع تشيلسي.. وثنائية سون وكين لـ توتنام الكشف عن قادة مانشستر سيتي في الموسم الجديد بعد الرباعية.. دي بروين: يمكننا الارتقاء إلى مستوى أفضل دي ماريزيو: حسام عوار يقترب من الانضمام لنوتنجهام
أخر الأخبار
فان دير فارت: برشلونة مافيا.. لابورتا يعتقد أنه ملك ولكنه أحمق 11 دقيقة | الدوري الإسباني
أحمد حواش لـ في الجول: لم أوقع مع أي فريق.. وأمتلك ثلاثة عروض من مصر 24 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب فضيحة برينتفورد.. تين هاج يجبر لاعبي يونايتد على الركض لأكثر من 13 كيلو 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: يونايتد يربط مستقبل رونالدو بسلوكه مع الفريق 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بفضل هندرسون واستبسال الدفاع.. نوتنجهام فورست يحقق انتصارا غائبا منذ 1999 ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الألماني - بايرن ميونيخ (2)-(0) فولفسبورج.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (0) توتنام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - كوكوريا أساسي مع تشيلسي.. وثنائية سون وكين لـ توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة