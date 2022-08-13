تشكيل إنتر - عودة ثنائية "لا لو" أمام ليتشي

عادت ثنائية "لا لو" للدوري الإيطالي من جديد، إذ يبدأ روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز في تشكيل إنتر الأساسي في مواجهة ليتشي بالجولة الأولى من المسابقة.

ويحل إنتر ضيفا على ملعب فيا ديل ماري معقل ليتشي العائد حديثا للدوري الإيطالي.

وعاد لوكاكو مرة أخرى إلى إنتر بعدما جاور لاوتارو من قبل الرحيل صوب تشيلسي.

واختار سيموني إنزاجي الدفع بفيديريكو ديماركو على حساب أليساندرو باستوني في الدفاع.

فيما يبقى الوافدين الجدد: هنريك مخيتاريان وأندري أونانا وراؤول بيلانوفا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – فيدريكو ديماركو

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – روبن جوسينس

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز

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