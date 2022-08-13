تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فايكانو في الجولة الأولى من الدوري

السبت، 13 أغسطس 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

روبيرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في أول مباراة رسمية له مع الفريق الإسباني، في افتتاح الدوري الإسباني أمام رايو فايكانو.

ويلعب برشلونة ضد رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو معقل البرسا.

وخسر برشلونة في آخر مباراتين أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة
جيسوس: حققنا الأهم أمام ليستر سيتي وحزين لهذا السبب جوارديولا: دي بروين سيظل رائعا بعدما نرحل.. ومن الصعب اللعب ضد بورنموث مؤتمر أرتيتا - عن خيبة أمل جيسوس.. و شيء لم يراه في مسيرته

ومن الصفقات الجديدة شارك أيضا النجم البرازيلي رافينيا مع برشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالدو أراوخو – أندرياس كريستينسن – أريك جارسيا – جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

جيرارد بيكيه – أنسو فاتي – فيران توريس – ممفيس ديباي – ميراليم بيانيتش – بيير إيميريك أوباميانج – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – إيناكي بينا – بالدي – أرناو تيناس

اقرأ أيضا:

رسميا - الأهلي يحسم موقفه من كأس مصر

خاص - حقيقة مفاوضات الأهلي مع خليلوزيتش

خاص - دياب: الدوري سيكون موفرا للطاقة

مهاجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

ماني لا يكفي.. بايرن ميونيخ يستهدف نجم تشيلسي

برشلونة ليفاندوفسكي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فايكانو.. هدف غير محتسب من ليفاندوفسكي رومانو: العرض الرسمي مسألة وقت.. ديباي على أعتاب يوفنتوس أنشيلوتي يكشف موعد اعتزاله.. وتساؤلات حول الكرة الذهبية وما بعد كأس العالم قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي بالرقم 9 وظهور أول للمسجلين الجدد في انطلاقة الدوري فالنسيا يستعير نيكو جونزاليس حتى نهاية الموسم افتتاح الدوري الإسباني - أوساسونا يهزم إشبيلية ويسجل سابقة تاريخية على رأسهم ليفاندوفسكي.. برشلونة يسجل 4 صفقات ويتبقى الأخير ذا أثليتك: بيكيه لن يتقاضى راتبا.. الرافعة الرابعة تسجل 4 صفقات لـ برشلونة من أصل 5
أخر الأخبار
تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين شوطي اللقاء 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد استقبال مؤسس اللعبة في مصر.. رئيس الزمالك يوافق على تكوين فريق للمبتورين 32 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الاتجاه الخاطئ 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإيطالي – ليتشي (0) (1) إنتر.. جوووووووول لوكاكو 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) فايكانو.. هدف غير محتسب من ليفاندوفسكي 50 دقيقة | الدوري الإسباني
بداية مثالية لحامل اللقب.. ميلان يتفوق على أودينيزي برباعية ويكرر ما فعله لأول مرة منذ 2010 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار ميكالي: الشغف دفعني إلى هنا.. وفضلت مصر على عروض عديدة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة 3 انتهت نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح 4 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل