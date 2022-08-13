تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام فايكانو في الجولة الأولى من الدوري

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة في أول مباراة رسمية له مع الفريق الإسباني، في افتتاح الدوري الإسباني أمام رايو فايكانو.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب برشلونة ضد رايو فايكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب كامب نو معقل البرسا.

وخسر برشلونة في آخر مباراتين أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

ومن الصفقات الجديدة شارك أيضا النجم البرازيلي رافينيا مع برشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: رونالدو أراوخو – أندرياس كريستينسن – أريك جارسيا – جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

جيرارد بيكيه – أنسو فاتي – فيران توريس – ممفيس ديباي – ميراليم بيانيتش – بيير إيميريك أوباميانج – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – إيناكي بينا – بالدي – أرناو تيناس

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