مران الأهلي - مشاركة عبد القادر وكوكا استعدادا لمباراة المقاصة

السبت، 13 أغسطس 2022 - 18:54

كتب : حسام نور الدين

أحمد حمدي عبد القادر - الأهلي

شارك الثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" في مران الأهلي الجماعي اليوم السبت، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة.

ويلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام غدا الأحد في ملعب الأهلي we السلام.

وظهر الثنائي أحمد عبد القادر وكوكا في مران الأهلي الجماعي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

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وواصل عمرو السولية وطاهر محمد البرنامج التأهيلي المخصص لهما بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب ختام معسكر الإسكندرية الذي خاص خلاله مباراتي الاتحاد السكندري والمصري في الدوري.

وقرر الأهلي المشاركة في بطولة كأس مصر والسوبر المصري أوضح ذلك عبر موقعه الرسمي بعد تلقيه خطابا من اتحاد الكرة بخصوص طلباته الأخيرة.

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