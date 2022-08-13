فيتوريا يزور بيراميدز وجلسة مع تاكيس جونياس

استقبل نادي بيراميدز، الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، في إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.

وحرص اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري، على أن يكونا في استقبال مدرب المنتخب الذي حضر بصحبة جهازه المعاون.

وبحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، في ملعب الدفاع الجوي.

واشتملت زيارة جهاز المنتخب، تفقد لمنشآت النادي والجيمانزيوم وغرف ملابس بيراميدز، وكذلك جولة في ملعب الدفاع الجوي.

إضافة إلى جلسة مطولة مع اجتماع بين الجهازين الفنيين للمنتخب وبيراميدز لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والتنسيق بينهما.

وفي نهاية الجولة أهدى نادي بيراميدز الجهاز الفني للمنتخب درع النادي تقديرا لزيارته لمقر النادي.



















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