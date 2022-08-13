انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (4) - (0) مانشستر.. زلزال
السبت، 13 أغسطس 2022 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد بريتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
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3 تغييرات لمانشستر يونايتد.. دخول فاران ومكتومناي ومالاسيا وخروج مارتينيز وفريد وشاو
نهاية الشوط الأول
ق35: جووووووول الرابع عن طريق بريان مبيومو
ق30: جوووول ثالث لبرينتفورد عن طريق بن ميي
ق18: جوووول ثان لبرينتفورد عن طريق يانسن
ق12: تسديدة من برونو فوق العارضة
ق10: جوووول أول من دا سيلفا بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء وخطأ من دي خيا
ق3: تسديدة أولى من رونالدو يتصدى لها رايا
بداية المباراة
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