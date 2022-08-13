انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (4) - (0) مانشستر.. زلزال

السبت، 13 أغسطس 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

احتفال فريق برينتفورد بالهدف أمام مانشستر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد بريتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول

ق35: جووووووول الرابع عن طريق بريان مبيومو

ق30: جوووول ثالث لبرينتفورد عن طريق بن ميي

ق18: جوووول ثان لبرينتفورد عن طريق يانسن

ق12: تسديدة من برونو فوق العارضة

ق10: جوووول أول من دا سيلفا بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء وخطأ من دي خيا

ق3: تسديدة أولى من رونالدو يتصدى لها رايا

بداية المباراة

مانشستر يونايتد برينتفورد الدوري الإنجليزي
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