انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (4) - (0) بورنموث

السبت، 13 أغسطس 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - هالاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 82 كايل ووكر يغادر ويحل ريكو لويس بدلا منه

ق 79 جوووووول جواو كانسيلو يلعب العرضية وجيفرسون ليرما يسجل الهدف العكسي

ق 75 خروج إرلينج هالاند نزول جوليان ألفاريز

ق 74 فرصة خطيرة يهدرها هالاند وتمر الكرة بجوار القائم

ق 73 جريليش بخير ويواصل اللعب

ق 70 إصابة جاك جريليش وتوقف اللعب

ق 64 برناردو سيلفا وجون ستونز بدلا من إلكاي جوندوجان وروبن دياز

ق 63 فيليب بيلينج وجونيور ستانيسلاس بدلا من لويس كوك ورايان كريستي

ق 54 كيفن دي بروين يسدد ولكن الحارس مارك ترافيرس يتصدى

ق 46 جاك جريليش بدلا من فيل فودين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 عودة جوندوجان للعب

ق 41 توقف اللعب بسبب إصابة جوندوجان

ق 37 جوووول الثالث لمان سيتي عن طريق فيل فودين بعد تمريرة بينية رائعة من دي بروين

ق 31 جووووول الثاني من كيفن دي بروين.. البلجيكي يتوغل ويسدد كرة رائعة بوجه القدم بعد تمريرة من فيل فودين

ق 18 جووووول إلكاي جوندوجان يفتتح التسجيل من صناعة إرلينج هالاند بعد تبادل رائع للكرة معه

ق 7 محرز يسدد متابعة من خارج المنطقة ولكن تطيح بعيدا فوق العارضة

ق 6 محرز يسدد ركلة حرة مباغتة ولكن الحارس يتصدى ببراعة إلى ركنية

ق 4 ركنية تلعب لصالح مانشستر سيتي.. رودري يسددها بالرأس ولكن بعيدا عن المرمى

بداية المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بورنموث
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