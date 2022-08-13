انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (4) - (0) بورنموث
السبت، 13 أغسطس 2022 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 82 كايل ووكر يغادر ويحل ريكو لويس بدلا منه
ق 79 جوووووول جواو كانسيلو يلعب العرضية وجيفرسون ليرما يسجل الهدف العكسي
ق 75 خروج إرلينج هالاند نزول جوليان ألفاريز
ق 74 فرصة خطيرة يهدرها هالاند وتمر الكرة بجوار القائم
ق 73 جريليش بخير ويواصل اللعب
ق 70 إصابة جاك جريليش وتوقف اللعب
ق 64 برناردو سيلفا وجون ستونز بدلا من إلكاي جوندوجان وروبن دياز
ق 63 فيليب بيلينج وجونيور ستانيسلاس بدلا من لويس كوك ورايان كريستي
ق 54 كيفن دي بروين يسدد ولكن الحارس مارك ترافيرس يتصدى
ق 46 جاك جريليش بدلا من فيل فودين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44 عودة جوندوجان للعب
ق 41 توقف اللعب بسبب إصابة جوندوجان
ق 37 جوووول الثالث لمان سيتي عن طريق فيل فودين بعد تمريرة بينية رائعة من دي بروين
ق 31 جووووول الثاني من كيفن دي بروين.. البلجيكي يتوغل ويسدد كرة رائعة بوجه القدم بعد تمريرة من فيل فودين
ق 18 جووووول إلكاي جوندوجان يفتتح التسجيل من صناعة إرلينج هالاند بعد تبادل رائع للكرة معه
ق 7 محرز يسدد متابعة من خارج المنطقة ولكن تطيح بعيدا فوق العارضة
ق 6 محرز يسدد ركلة حرة مباغتة ولكن الحارس يتصدى ببراعة إلى ركنية
ق 4 ركنية تلعب لصالح مانشستر سيتي.. رودري يسددها بالرأس ولكن بعيدا عن المرمى
بداية المباراة