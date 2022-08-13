انتهت في إنجلترا - أرسنال (4)-(2) ليستر سيتي

السبت، 13 أغسطس 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في كريستال بالاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لممواجهة أرسنال ضد ليستر سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

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ق 76: جوووول مارتينيلي بتسديدة أرضية يسجل هدف أرسنال الرابع.

ق 74: جوووول تقليص الفارق عن طريق جيمس ماديسون

ق 55: الرد السريع من أرسنال.. جيسوس يستغل خطأ الحارس ويمرر إلى تشاكا الذي يسجل هدف أرسنال الثالث بسهولة.

ق 53: جوووول ليستر سيتي.. ويليام ساليبا يسجل بالخطأ في مرماه برأسيه تغالط حارسه وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. الحكم يحتسب ركلة جزاء لمصحلة ليستر سيتي تحصل عليها جيمي فاردي ويعود في قراره بعد العودة لتقنية الفيديو

35. جوووول جابرييل جيسوس مرة أخرى يسجل برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها مارتينيلي وغير جيمي فاردي اتجاهها ليستقبلها جيسوس في المرمى.

ق22. جووووول رائع من جابرييل جيسوس من داخل منطقة الجزاء يضع الكرة في الزاوية البعيدة بشكل رائع.

ق4. انطلاقة رائعة من فوفانا الذي انفرد بالمرمى ولكن رامسديل تصدى ببراعة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 4:00 مساء

أرسنال ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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