انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) - (0) الاتحاد السكندري

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:20

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على استاد "الإسماعيلية".

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

د 79: فرصة خطيرة لـ الاتحاد لكن ينقذها مدافع الإسماعيلي.

د 69: تبديل لـ الاتحاد. نزول أحمد راشد (مهاجم) بدلا من صبري رحيل (مدافع).

د 60: هدف أول لـ الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة حرة مباشرة.

د 55: فرصة لـ الاتحاد عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق خالد العندور لكن مرت بجوار القائم الأيمن.

د 46: تبديل لـ الإسماعيلي. عصام صبحي بدلا من محمد مخلوف.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 40: أخطر هجمات الاتحاد السكندري بعد تسديدة من بنيامين بواتينج سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد فوزي لتمر الكرة لخارج الملعب.\

د 32: هجمة خطيرة لـ الإسماعيلي بعد كرة داخل منطقة الجزاء وحولها محمد هاشم برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

د 9: فرصة لـ الإسماعيلي بعد رأسية من محمد الشامي لكن جاءت بعيدة عن المرمى.

د 7: فرصة لـ الإسماعيلي عن طريق دونجا لكن يتصدى لها محمد عبد المنصف.

بداية المباراة

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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