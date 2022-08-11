انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1) - (0) الاتحاد السكندري
الخميس، 11 أغسطس 2022 - 18:20
كتب : FilGoal
يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.
يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على استاد "الإسماعيلية".
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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نهاية المباراة
د 79: فرصة خطيرة لـ الاتحاد لكن ينقذها مدافع الإسماعيلي.
د 69: تبديل لـ الاتحاد. نزول أحمد راشد (مهاجم) بدلا من صبري رحيل (مدافع).
د 60: هدف أول لـ الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة حرة مباشرة.
د 55: فرصة لـ الاتحاد عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق خالد العندور لكن مرت بجوار القائم الأيمن.
د 46: تبديل لـ الإسماعيلي. عصام صبحي بدلا من محمد مخلوف.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
د 40: أخطر هجمات الاتحاد السكندري بعد تسديدة من بنيامين بواتينج سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد فوزي لتمر الكرة لخارج الملعب.\
د 32: هجمة خطيرة لـ الإسماعيلي بعد كرة داخل منطقة الجزاء وحولها محمد هاشم برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.
د 9: فرصة لـ الإسماعيلي بعد رأسية من محمد الشامي لكن جاءت بعيدة عن المرمى.
د 7: فرصة لـ الإسماعيلي عن طريق دونجا لكن يتصدى لها محمد عبد المنصف.
بداية المباراة