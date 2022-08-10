دي مارزيو: الصفقة تتعثر.. انتقال رابيو إلى مانشستر يونايتد يتعطل

تعثرت صفقة انتقال أدريان رابيو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، جيانلوكا دي مارزيو فإن الصفقة متوقفة حاليا لعدم توصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع اللاعب الفرنسي.

وأشار دي مارزيو إلى أنه حال رحيل رابيو عن يوفنتوس فإن البيانكونيري يرغب في ضم لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان.

وانضم رابيو إلى يوفنتوس قادما من سان جيرمان في عام 2017.

وخاض رابيو مع يوفنتوس 129 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع مثلهم.

وخلال الانتقالات الصيفية الجارية ضم يونايتد ثلاثة صفقات هم تايريل مالاسيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز ويبحث عن دعم خط الوسط.