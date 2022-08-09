موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الكأس.. والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر لموسم 2021 -2022.

وكان الزمالك قد تغلب على المقاصة بخمسة أهداف دون مقابل في آخر مواجهات الأبيض في الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 15 أغسطس.

وينطلق اللقاء في الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان الزمالك قد واجه الإسماعيلي في مباراتين هذا الموسم في مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك في الدور الأول بهدفين دون مقابل.

بينما في الدور الثاني فاز بهدفين مقابل هدف واحد.