مباشر في الدوري - سيراميكا (0) - (0) إنبي.. الجيش (0) - (0) إيسترن

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي انطلاق الجولة 30 من عمر الدوري المصري.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد إنبي.

فيما يلعب طلائع الجيش ضد إيسترن كومباني.

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سيراميكا كليوباترا (0) - (0) إنبي

ق 28 تسديدة من مصطفى سعد لاعب فريق سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق 25 انفراد تام بالمرمى من شريف دابو لاعب فريق سيراميكا يمين منطقة الجزاء ولكن تداخل معه الحارس عبد العزيز البلعوطي بشكل رائع وأبعد الكرة.

ق 17 بطاقة صفراء من نصيب محمد حسن لاعب فريق سيراميكا بعد تدخل عنيف على أقدام مصطفى شلبي.

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انطلاق المباراة

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طلائع الجيش (0) - (0) إيسترن كومباني

ق 25 ركلة ركنية لايسترن كومباني على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المهاجم برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد بسام بشكل رائع وأنقذ مرماه.

ق 20 تسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

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انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا إنبي الدوري المصري إيسترن كومباني طلائع الجيش طارق العشري علاء عبد العال
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