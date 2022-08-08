مباشر في الدوري - سيراميكا (0) - (0) إنبي.. الجيش (0) - (0) إيسترن
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 18:19
كتب : FilGoal
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ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد إنبي.
فيما يلعب طلائع الجيش ضد إيسترن كومباني.
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سيراميكا كليوباترا (0) - (0) إنبي
ق 28 تسديدة من مصطفى سعد لاعب فريق سيراميكا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.
ق 25 انفراد تام بالمرمى من شريف دابو لاعب فريق سيراميكا يمين منطقة الجزاء ولكن تداخل معه الحارس عبد العزيز البلعوطي بشكل رائع وأبعد الكرة.
ق 17 بطاقة صفراء من نصيب محمد حسن لاعب فريق سيراميكا بعد تدخل عنيف على أقدام مصطفى شلبي.
انطلاق المباراة
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طلائع الجيش (0) - (0) إيسترن كومباني
ق 25 ركلة ركنية لايسترن كومباني على يمين مرمى طلائع الجيش، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المهاجم برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد بسام بشكل رائع وأنقذ مرماه.
ق 20 تسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.
انطلاق المباراة