انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1)-(2) برايتون.. لا جديد في مانشستر

الأحد، 07 أغسطس 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لموجهة مانشستر يونايتد وبرايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 3:00 مساء.

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ق68. جوووول تقليص الفارق لمانشستر يونايتد عن طريق ماك أليستير في مرمى فريقه بالخطأ

ق65. راشفورد يهدر مجددا أمام المرمى بعد عرضية من برونو فيرنانديز

ق59. راشفورد يهدر أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من رونالدو

ق52. دخول كريستيانو رونالدو بدلا من فريد

ق47. رأسية من ويلبيك تمر بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38. جووول ثاني لبرايتون عن طريق جروس من جديد بعد متابعة لتسديدة مارش التي تصدى لها دي خيا

ق29. جوووول أول لبرايتون عن طريق باسكال جروس تمريرة من داني ويلبيك داخل منطقة الجزاء ليشع الكرة في الشباك الخاوية

ق6. برونو فيرنانديز يهدر بغرابة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء جاءت فوق المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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