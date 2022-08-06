نهاية العقدة.. ضربة جزاء جورجينو تقود تشيلسي للفوز الأول في جوديسون بارك منذ 2017

حقق تشيلسي فوزا صعبا خارج قواعده على حساب إيفرتون في جوديسون بارك بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد سجله جورجينو من ضربة جزاء تحصل عليها تشيلويل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

الفوز هو الأول لتشيلسي في ملعب جوديسون بارك منذ عام 2017 عندما انتصر البلوز بثلاثية، لعب بعدها الفريقين خمس مباريات فاز إيفرتون في أربع وانتهت الخامسة بالتعادل.

التشكيل

تواجد الوافد الجديد كاليدو كوليبالي أساسيا في تشكيل تشيلسي للمرة الأولى بعد انتقاله من نابولي الإيطالي.

وبدأ تشيلويل أساسيا مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 20 نوفمبر 2021 أمام ليستر سيتي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بن تشيلويل - كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - سيزار أزبلكويتا - ريس جيمس

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - كاي هافرتز - ميسون ماونت

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: فيتالي مايكولينكو - جيمس تاركوفسكي - بن جودفري - ياري مينا - ناثان باتيرسون

خط الوسط: عبد الله دوكوري - أليكس أيوبي - دوايت ماكنيل

خط الهجوم: ديميراي جراي - أنتوني جوردون

أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت عن طريق كاي هافرتز برأسية من عرضية ريس جيمس تصدى لها بيكفورد بنجاح.

وتعرض بن جودفري لإصابة قوية في الدقيقة 11 بعد تدخل لإبعاد الكرة من أمام كاي هافرتز ليترك مكانه إلى ميسون هولجيت.

إيفرتون أصدر بيانا بعد ذلك يعلن نقل اللاعب للمستشفى بسبب إصابة في أسفل الساق.

رد إيفرتون بعدها برأسية قوية من عبد الله دوكوري تصدى لها ميندي بصعوبة في الدقيقة 22.

وسجل رحيم ستيرلنج هدفا في الدقيقة 42 بعد متابعة لتسديدة كانتي قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تدخل عبد الله دوكوري بقوة على بن تشيلويل ليحتسب الحكم ضربة جزاء نفذها جورجينو بنجاح لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ثلاث دقائق بعد بداية الشوط الثاني وأنقذ تياجو سيلفا فرصة خطيرة من أمام ديميراي جراي لتخرج لضربة ركنية.

وأهدر إيفرتون فرصة ثنائية ضائعة من إيفرتون بتسديدات من دوكوري وميسون هولجيت تصل في النهاية ليد إدوارد ميندي.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لريس جيمس في الدقيقة 55 بداعي إضاعة الوقت.

ودخل ديلي آلي بديلا لإيفرتون في الدقيقة 61 في مكان دوايت مكنيل.

تدخل بعدها بأربع دقائق توخيل ليدخل الثانئي روبن لوفتيس تشيك وكريستيان بوليسيتش في مكان بن تشيلويل وميسون ماونت.

وتلقى إيفرتون ضربة جديدة بخروج ياري مينا مصابا تاركا مكانه إلى الوافد الجديد روبن فيناجري في الدقيقة 70.

غادر بعدها كاليدو كوليبالي مصابا ملعب المباراة ليشارك في مكانه الوافد الجديد مارك كوكريا بجانب دخول أرماندو برويا في مكان كاي هافرتز.

وأهدر ديلي آلي فرصة جديدة للتسجيل في الدقيقة 77 بعد عرضية من عبد الله دوكوري لم ينجح في السيطرة عليها.

كوكوريا كاد أن يصنع أول أهدافه مباشرة بعد عرضية وصلت إلى رحيم ستيرلنج الذي سدد بقوة لتصطدم بهولجيت وتخرج بجوار القائم.