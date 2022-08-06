انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (0) إيفرتون
السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق52: فرصة ثنائية ضائعة من إيفرتون بتسديدات من دوكوري وميسون هولجيت تصل في النهاية ليد إدوارد ميندي
ق48: تياجو سيلفا يبعد فرصة خطيرة لـ ديميراي جراي لتخرج بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+8: جوجينو يتقدم بالهدف الأول من علامة الجزاء
ق45+6: ضربة جزاء لتشيلسي بعد تدخل قوي من دوكوري على تشيلويل
ق42: ستيرلنج يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد متابعة تسديدة كانتي والحكم يحتسب تسلل
ق23: ميندي يتعملق ويتصدى لرأسية عبد الله دوكوري
ق14: تغيير اضطراري لإيفرتون بخروج بن جودفري بسبب الإصابة ودخول ميسون هولجيت
ق11: إصابة لبن جودفري
ق6: عرضية من جيمس ورأسية من هارفتز يتصدى لها بيكفورد
بداية المباراة