انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1) - (0) إيفرتون

السبت، 06 أغسطس 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلنج مع ياري مينا - تشيلسي ضد إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيفرتون وتشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق52: فرصة ثنائية ضائعة من إيفرتون بتسديدات من دوكوري وميسون هولجيت تصل في النهاية ليد إدوارد ميندي

ق48: تياجو سيلفا يبعد فرصة خطيرة لـ ديميراي جراي لتخرج بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+8: جوجينو يتقدم بالهدف الأول من علامة الجزاء

ق45+6: ضربة جزاء لتشيلسي بعد تدخل قوي من دوكوري على تشيلويل

ق42: ستيرلنج يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد متابعة تسديدة كانتي والحكم يحتسب تسلل

ق23: ميندي يتعملق ويتصدى لرأسية عبد الله دوكوري

ق14: تغيير اضطراري لإيفرتون بخروج بن جودفري بسبب الإصابة ودخول ميسون هولجيت

ق11: إصابة لبن جودفري

ق6: عرضية من جيمس ورأسية من هارفتز يتصدى لها بيكفورد

بداية المباراة

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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