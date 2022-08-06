انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4) - (1) ساوثامبتون.. رسالة مبكرة للمنافسين

السبت، 06 أغسطس 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

توتنام وساوثامبتون

يستضيف توتنام منافسه ساوثامبتون ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويبحث فريق المدرب أنطونيو كونتي عن بداية قوية في مسابقة الدوري.

في المقابل يسعى ساوثامبتون ومدربه رالف هازنهوتل للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب توتنام.

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نهاية المباراة

ق85. المشاركة الأولى لكليمونت لونجليه وبيسوما مع توتنام بعد دخولهم كبدلاء بدلا من بينتانكور وبين دافيز.

ق72. هوجو لوريس ستألق لتسديدة من أريبو من داخل منطقة الجزاء.

ق62. جووول رابع لتوتنام عن طريق كولوسوفسكي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد توغل من إيمرسون

ق59. جووول ثالث لتوتنام عن طريق محمد ساليسو في مرمى فريقه بالخطأ بعد عرضية من إيمرسون رويال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 سون يهدر فرصة هدف مؤكد ويسدد أعلى مرمى ساوثمبتون

ق37 تسديدة قوية من بين ديفيز لاعب توتنام لكن بازونو يتصدى ببراعة

ق31 إيريك داير يسجل الهدف الثاني لتوتنام بعد تمريرة سون هيونج مين

ق30 سون هيونج مين يهدر فرصة هدف مؤكد

ق23 تدخل قوي من سيسينون يكلفة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة

ق 21 ريان سيسينون يسجل هدف التعادل من ضربة رأسية رائعة بعد عرضية ديان كولوسيفسكي

ق12 جيمس وارد براوس يسجل هدف التقدم لساوثمبتون من تسديدة رائعة

ق6 توغل من ريان سيسينون من الجهة اليسرى وعرضية ينقذها دفاع الضيوف

ق4 عرضية من هاري كين تصل سهلة في يد حارس ساوثامبتون

انطلاق المباراة

توتنام
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