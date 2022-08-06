كلوب عن صلاح: عاد في مستوى جيد.. ومسألة تجديد العقد لم تكن تؤثر عليه

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح نجم فريقه بعد الأداء الذي قدمه في الجولة التحضيرية ولقاء كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر ضد سيتي وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فولام اليوم السبت في أولى جولات الدوري الإنجليزي حول إنا كان تجديد تعاقد الملك المصري ساهم في زيادة تألقه.

ورد كلوب "لا أعرف بنسبة 100% لكنه في حالة جيدة ونعم هو سعيد لكونه هنا".

وواصل "الأمر كان واضحا وكما قلت سابقا كنا نثق في تجديد العاقد، لكن الأمر مازال مفتوحا والكل يتحدث عنه".

وتابع "نحن بشر وهناك أشياء تشتت تركيزنا لكنني لم أر ذلك يشتت صلاح كثيرا كي أكون صادقا، صلاح حظي بواحد من أكثر المواسم حدة خاصة مع مشاركته في كأس أمم إفريقيا وكل تلك المباريات".

وأضاف كلوب "بعد عدة أسابيع من الراحة عاد لنا صلاح مليء بالطاقة وفي شكل جيد".

وأردف "ونعم وبمعرفة أين سيكون خلال السنوات المقبلة ولن أقول لبقية مسيرته لأنه من اللاعبين الذين يستطيعون اللعب أكثر، لكن للسنوات الهامة المقبلة في مسيرته هذا أعطى لنا دفعة وله كذلك".

وأتم كلوب "ونعم هو عاد في شكل جيد وكان رائعا في الجولة التحضيرية لأكون صادقا وأتمنى استمراره على ذلك لأنه سيكون أمر رائع".