كلوب عن صلاح: عاد في مستوى جيد.. ومسألة تجديد العقد لم تكن تؤثر عليه

السبت، 06 أغسطس 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه أمام مانشستر سيتي

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمحمد صلاح نجم فريقه بعد الأداء الذي قدمه في الجولة التحضيرية ولقاء كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل صلاح هدفا وصنع آخر ضد سيتي وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فولام اليوم السبت في أولى جولات الدوري الإنجليزي حول إنا كان تجديد تعاقد الملك المصري ساهم في زيادة تألقه.

ورد كلوب "لا أعرف بنسبة 100% لكنه في حالة جيدة ونعم هو سعيد لكونه هنا".

أخبار متعلقة
محمود جاد: مسؤولو إنبي لا يردون على عرض ويجان.. ورئيس النادي: لا يوجد أي شيء رسمي سجل أول أهدافه.. سواريز البديل يقود ناسيونال للفوز على رنتيستاس مواعيد مباريات اليوم السبت 6-8-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وتشيلسي وبيراميدز والإسماعيلي

وواصل "الأمر كان واضحا وكما قلت سابقا كنا نثق في تجديد العاقد، لكن الأمر مازال مفتوحا والكل يتحدث عنه".

وتابع "نحن بشر وهناك أشياء تشتت تركيزنا لكنني لم أر ذلك يشتت صلاح كثيرا كي أكون صادقا، صلاح حظي بواحد من أكثر المواسم حدة خاصة مع مشاركته في كأس أمم إفريقيا وكل تلك المباريات".

وأضاف كلوب "بعد عدة أسابيع من الراحة عاد لنا صلاح مليء بالطاقة وفي شكل جيد".

وأردف "ونعم وبمعرفة أين سيكون خلال السنوات المقبلة ولن أقول لبقية مسيرته لأنه من اللاعبين الذين يستطيعون اللعب أكثر، لكن للسنوات الهامة المقبلة في مسيرته هذا أعطى لنا دفعة وله كذلك".

وأتم كلوب "ونعم هو عاد في شكل جيد وكان رائعا في الجولة التحضيرية لأكون صادقا وأتمنى استمراره على ذلك لأنه سيكون أمر رائع".

كلوب صلاح ليفربول
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 6-8-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وتشيلسي وبيراميدز والإسماعيلي أرتيتا: تدربنا على الهدف الأول أمام كريستال بالاس ليلة المباراة فك عقدة الافتتاحيات.. أرسنال يحسم دربي لندن المصغر أمام كريستال بالاس بثنائية هارب آخر من الغرق.. وست هام يعلن التعاقد مع كورنيه انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(2) أرسنال.. نهاية المباراة تشكيل أرسنال – زينشينكو أساسي.. وجيسوس يقود الهجوم أمام كريستال بالاس بعدما أثبت جدارته.. نيوكاسل يربط إيدي هاو بعقد طويل الأمد مؤتمر جوارديولا: لا أهتم بعدد أهداف هالاند.. ومستقبل بيرناردو سيلفا
أخر الأخبار
كاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
تين هاج يتحدث عن موقف رونالدو.. وانتظار دي يونج 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب عن صلاح: عاد في مستوى جيد.. ومسألة تجديد العقد لم تكن تؤثر عليه 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود جاد: مسؤولو إنبي لا يردون على عرض ويجان.. ورئيس النادي: لا يوجد أي شيء رسمي ساعة | الكرة المصرية
سجل أول أهدافه.. سواريز البديل يقود ناسيونال للفوز على رنتيستاس ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات اليوم السبت 6-8-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وتشيلسي وبيراميدز والإسماعيلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بنفيكا يبدأ حملة استعادة اللقب الغائب بالفوز على أروكا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى: الزمالك لم يحسم اللقب.. وبنشرقي لم يفعل شيئا خاطئا 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة