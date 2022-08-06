مواعيد مباريات اليوم السبت 6-8-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وتشيلسي وبيراميدز والإسماعيلي

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي والدوري المصري.

ففي إنجلترا وفي الجولة الأولى من المسابقة يحل ليفربول ضيفا على فولام في تمام الواحدة والنصف مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويلتقي توتنام في تمام الرابعة وعبر القناة ذاتها مع ساوثامبتون.

وفي تمام السادسة مساء وعبر القناة ذاتها سيواجه إيفرتون منافسه تشيلسي.

أما في الدوري المصري فسوف يواجه بيراميدز منافسه المقاولون العرب في التاسعة مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

فيما يواجه فاركو منافسه الإسماعيلي في تمام السادسة والنصف مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وسيلتقي فيوتشر مع منافسه غزل المحلة في تمام السادسة والنصف مساء وعبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

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