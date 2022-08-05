زيزو يبتعد عن إيبوكا.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

ابتعد أحمد سيد زيزو بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 بعد مرور 29 جولة.

وابتعد زيزو عن النيجيري جون إيبوكا في صدارة ترتيب هدافي بفارق 3 أهداف.

وسجل إيبوكا ثنائية ضد إيسترن كومباني رفع بها رصيده إلى 13 هدفا في الدوري.

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في المقابل رد عليه زيزو بثنائية في الجونة رفع بها رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو – 16 هدفا – الزمالك

جون إيبوكا – 13 هدفا – إنبي

مروان حمدي – 12 هدفا – سموحة

كريستوفر مابولولو – 12 هدفا – الاتحاد

مصطفى شلبي – 10 أهداف – إنبي

أحمد رفعت – 9 أهداف – فيوتشر

محمد هلال – 9 أهداف – البنك الأهلي

شادي حسين – 9 أهداف – سيراميكا كليوباترا

أشرف بنشرقي – 8 أهداف – الزمالك

محمد مجدي أفشة – 8 أهداف – الأهلي

علي معلول – 8 أهداف – الأهلي

أحمد عاطف – 8 أهداف – فيوتشر

ناصر منسي – 8 أهداف – البنك الأهلي

خالد قمر – 8 أهداف - الجونة

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