زيزو يبتعد عن إيبوكا.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

ابتعد أحمد سيد زيزو بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 بعد مرور 29 جولة.

وابتعد زيزو عن النيجيري جون إيبوكا في صدارة ترتيب هدافي بفارق 3 أهداف.

وسجل إيبوكا ثنائية ضد إيسترن كومباني رفع بها رصيده إلى 13 هدفا في الدوري.

في المقابل رد عليه زيزو بثنائية في الجونة رفع بها رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو – 16 هدفا – الزمالك

جون إيبوكا – 13 هدفا – إنبي

مروان حمدي – 12 هدفا – سموحة

كريستوفر مابولولو – 12 هدفا – الاتحاد

مصطفى شلبي – 10 أهداف – إنبي

أحمد رفعت – 9 أهداف – فيوتشر

محمد هلال – 9 أهداف – البنك الأهلي

شادي حسين – 9 أهداف – سيراميكا كليوباترا

أشرف بنشرقي – 8 أهداف – الزمالك

محمد مجدي أفشة – 8 أهداف – الأهلي

علي معلول – 8 أهداف – الأهلي

أحمد عاطف – 8 أهداف – فيوتشر

ناصر منسي – 8 أهداف – البنك الأهلي

خالد قمر – 8 أهداف - الجونة

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