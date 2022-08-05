فك عقدة الافتتاحيات.. أرسنال يحسم دربي لندن المصغر أمام كريستال بالاس بثنائية

تفادى أرسنال معضلة افتتاحيات بطولة الدوري، وسجل الفوز على كريستال بالاس في دربي لندن المصغر.

وانتصر أرسنال على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سيلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

أرسنال خسر 5 مباريات من آخر 9 في افتتاح الدوري الإنجليزي، وكان آخرهم الموسم الماضي أمام برينتفورد، لكن بداية الموسم الحالي تبدو مختلفة.

سجل جابريال مارتينيلي هدف أرسنال الأول، فيما سجل مارك جويهي الثاني بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى ثلاث نقاط في صدارة الترتيب، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.









التشكيل

بدأ ميكيل أرتيتا المباراة بـ جابريال جيسوس في الهجوم بجانب جابريال مارتينيلي.

ومن تحتهما، يبدأ مارتين أوديجارد كصانع ألعاب.

في المقابل، قاد أودسون إيدواردو هجوم كريستال بالاس، ومن تحته الثلاثي أندريه أيو، وإيبريتشي إيزي، وويلفريد زاها.

الزمالك بنفس تشكيل اللقاء السابق أمام الجونة، الونش وأوباما أساسيان، وزيزو يقود ثلاثي الهجوم📋#في_الدوري pic.twitter.com/HL5wCrsCrf — FilGoal (@FilGoal) August 5, 2022

وصف المباراة

أرسنال كان المبادر بالهجوم في الدقيقة الثالثة وانطلاقة راائعة من جابريال جيسوس وتصويبة في الدفاع ترتد إلى مارتينيلي الذي سدد بجانب القائم من داخل الست ياردات.

أوليكساندر زينشينكو سدد بقوة في الدقيقة الثامنة، لكن فيسنتي جوايتا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة العشرين جاء الهدف الأول أخيرا. ركنية نفذها بوكايو ساكا، ومهدها زينشينكو برأسية، ليتابعها مارتينيلي برأسية أخرى في المرمى مسجلا الأول.

ضغط أرسنال تواصل في الدقيقة الـ27 من ركنية نفذها مارتينيلي إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها فيسينتي جوايتا عن مناطق الخطورة.

ورد كريستال بالاس في الدقيقة الـ28 بتصويبة من ويلفريد زاها في الدفاع لتتحول إلى ركنية.

خطورة أصحاب الأرض

كريستال بالاس بدأ يشكل الخطورة في دقائق الشوط الأول الأخيرة.

رأسية خطيرة من أودسون إدواردو في الدقيقة الـ40، لكن آرون رامسديل تألق وأبعدها بصعوبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف.

الشوط الثاني

أرسنال بدأ الشوط الثاني بشكل جيد، وكاد مارتين أوديجارد يسجل الثاني في الدقيقة الـ51 بعد تصويبة حولها الدفاع إلى ركنية.

ورد كريستال بالاس في الدقيقة الـ53 عن طريق إيبيريتشي الذي استلم تمريرة رائعة من ويلفريد زاها داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس أرون رامسديل بشكل رائع من يمين مرماه.

باتريك فييرا تدخل في الدقيقة الـ59 ودفع بـ جان فيليب ماتيتا بدلا من أودسون إدوارد.

من جديد حاول كريستال بالاس في الدقيقة الـ71 بعد تمريرة أمامية من جيفري شلوب لم يستطق ويلفريد زاها اللحاق بها فوصلت سهلة إلى رامسديل.

وكانت ثاني تبديلات كريستال بالاس في الدقيقة الـ75 بدخول لوكا ميليفوجيفيتش بدلا من شيه دوكوريه.

أرتيتا رد في الدقيقة الـ82 بدخول إيدي نيكيتياه وكيرات تيرني بدلا من أوليكساندر زينشينكو، وجابريال جيسوس.

أرسنال أجهز على المباراة بهدف ثاني سريعا. عرضية من بوكايو ساكا، سجلها مارك جويهي بالخطأ في مرماه برأسية، ليسجل الثاني في الدقيقة الـ85.

من جهة أخرى، شارك ويل هيوز، ومالكولم إيبووي في الدقيقة الـ86 بدلا من جيفري شلوب، وإيبيريتشي إيزي، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى ثلاث نقاط في صدارة الترتيب، لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.