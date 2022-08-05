تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون بافتتاح الدوري التركي على إسطنبول سبور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

ساهم محمود حسن "تريزيجيه" في انتصار طرابزون سبور على مضيفه إسطنبول سبور في افتتاح موسم 2022-23 من الدوري التركي.

حامل لقب الموسم الماضي توج الأسبوع الفائت بلقب السوبر وافتتح مشواره بأفضل طريقة مستفيدا من الكرات الثابتة.

تريزيجيه بدأ أساسيا في اللقاء على الجهة اليسرى.

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وفي الدقيقة 16 سجل النرويجي أندرياس كورنيليوس الهدف الأول برأسية حديدية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وكاد البوسني إدين فيشكا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30 لبطل الدوري لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول كاد تريزيجيه أن يفتتح أهدافه مع طرابزون لكن تسديدته من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس بأقدامه لركنية.

ظل الشوط الثاني هادئا دون خطورة محققة على الفريقين.

وفي الدقيقة 80 خرج الجناح المصري وحل ديجانيني عوضا عنه لتنشيط الهجوم.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء، استطاع الهولندي ستيفانو دينسفيل أن يسجل برأسية الهدف الثاني بنفس طريقة الهدف الأول معلنا ثاني أهداف طرابزون سبور.

انتصار وبداية رائعة لـ تريزيجيه وبطل الدوري في حملة الدفاع عن لقبه.

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