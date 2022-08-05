انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(2) أرسنال.. نهاية المباراة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في كريستال بالاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لافتتاح الدوري الإنجليزي بين كريستال بالاس وأرسنال، في الجولة الأولى من المسابقة.

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نهاية المباراة

ق. 86 جوووول ثاااااني. عرضية من ساكا حولها مارك جويهي بالخطأ في مرماه.

ق. 61 رامسديل يتألق مجددا.

ق. 58 مرتدة قادها جيسوس ومرر إلى أوديجارد الذي تأخر في التسديد لتصل مجددا إلى جيسوس ويسدد بجانب المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 رامسديل يتألق ويتصدى لرأسية من إيدوارد مهاجم كريستال بالاس من داخل الست ياردات.

ق. 20 جووول أووول عن طريق مارتينيلي. ركنية نفذها ساكا ومهدها زينشينكو برأسية إلى مارتينيلي الذي يسجل برأسه الهدف الأول.

ق. 3 انطلاقة راااائعة من جابريال جيسوس وتصويبة في الدفاع ترتد إلى مارتينيلي الذي سدد بجانب القائم من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال كريستال بالاس
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